Эквадор заявил, что не считает последние выборы в Венесуэле свободными

При этом Кито признает действующее правительство Николаса Мадуро, отметил эквадорский президент Даниэль Нобоа

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Власти Эквадора считают, что в Венесуэле на настоящий момент нет свободных выборов. Об этом в интервью телеканалу Ecuavisa заявил президент страны Даниэль Нобоа.

"Мы совершенно не согласны - и я сказал это очень четко - с тем, что в Венесуэле не бывает свободных выборов. Не то чтобы мы не признаем правительство [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, мы не признаем результаты последних выборов, поскольку они не были свободными", - заявил глава государства.

Администрация США в ответ на решение Верховного суда Венесуэлы ограничить политические права лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо, что не позволяет ей принять участие в президентских выборах 2024 года, обвинила венесуэльские власти в нарушении Барбадосского соглашения с радикальной оппозицией о проведении свободных и транспарентных выборов. Венесуэла назвала заявления Вашингтона шантажом и вмешательством во внутренние дела.