ЕС согласовал запуск с 19 февраля миссии в Красном море под названием "Аспидес"

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз будет координировать работу своей миссии с партнерами

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза согласовали запуск с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием "Аспидес". Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

"Мы движемся очень быстро. Миссия сформирована и реализована очень быстро. Я надеюсь, что 19 февраля она будет формально утверждена", - сказал он.

По словам Борреля, ЕС будет координировать работу своей миссии с партнерами. "Эта миссия только для защиты, мы не собираемся вовлекаться ни в какие бои с Йеменом", - добавил он.