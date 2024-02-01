СМИ: израильская армия ведет обстрел Хан-Юниса на юге сектора Газа

Как сообщает, агентство Tasnim, удару подверглись окрестности и двор больницы "Аль-Амаль", а также здание Палестинского Красного Полумесяца

ДУБАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивный обстрел окрестностей больницы им. Насера в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, массированному артиллерийскому обстрелу подверглись окрестности и двор больницы "Аль-Амаль", а также здание Палестинского Красного Полумесяца, расположенные на западе Хан-Юниса. Также Tasnim сообщает об "интенсивной воздушной атаке израильской авиации в районе медицинского комплекса им. Насера" и жилых кварталов на западе города.