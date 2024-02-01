Экс-помощник Трампа назвал его угрозой безопасности США

Джон Болтон отметил, что "изоляционизм" и непостоянство в реализации политического курса являются большим риском в случае его переизбрания

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп представляет угрозу национальной безопасности страны, его "изоляционизм" и непостоянство в реализации политического курса являются большим риском в случае его переизбрания на второй президентский срок. Такое мнение высказал экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

"Его непостоянный подход к управлению и его опасные идеи серьезно угрожают безопасности Америки. Избиратели республиканских праймериз должны принять это к сведению", - написал Болтон в колонке для газеты The Wall Street Journal.

Изоляционистский подход Трампа может "привести Америку к большим неприятностям", рассуждает Болтон. По его мнению, намерение Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине с большой вероятностью "пойдет на пользу Москве". Еще одним фактором риска Болтон называет желание Трампа, чтобы США вышли из НАТО. По его словам, бывший президент был близок к такому решению в 2018 году. Выход из Североатлантического альянса без согласия Конгресса может спровоцировать конституционный кризис и годы судебных разбирательств в США, отметил Болтон. Кроме того, Трамп, если переизберется на новый срок, может сократить расходы на оборону Соединенных Штатов, а военный бюджет, по мнению Болтона, необходимо наращивать в нынешних условиях.

Позиция США в отношении Китая при втором возможном сроке Трампа также остается неясной, полагает Болтон. "Падение Тайваня", вероятно, побудит Пекин к дальнейшим действиям по обеспечению контроля в регионе, считает экс-помощник. Относительно безопасности Израиля тоже возникают вопросы, поскольку Трамп резко критиковал премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху на фоне противостояния Израиля с палестинским движением ХАМАС, указал аналитик.

Ранее Болтон говорил, что считает весьма вероятной победу Трампа на президентских выборах в США.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.