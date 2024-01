Эхо Айовы и Нью-Гэмпшира. Чего ждать дальше на выборах в США

Дональд Трамп © AP Photo/ Andrew Harnik

Двое президентов США — действующий, демократ Джо Байден, и бывший, республиканец Дональд Трамп, — практически обеспечили себе выход в ноябрьский суперфинал президентского предвыборного марафона. И сами они, и сторонние наблюдатели выражают в этом уверенность по итогам первых двух туров отборочного внутрипартийного этапа гонки — в штатах Айова и Нью-Гэмпшир. По сути, это означает, что фавориты могут с самого начала сосредоточить все усилия друг на друге, вместо того чтобы тратить силы, время и деньги на "разборки" с конкурентами в рядах собственных партий. Для американских выборов это весьма необычно; один из комментаторов предупреждает, что предстоит затяжная "политическая окопная война".

"Чувак и дама"

Правда, у Трампа все же есть более или менее реальная соперница — бывшая постпред США при ООН в его же администрации Никки Хейли. Она после Нью-Гэмпшира поздравила бывшего шефа с победой, но предупредила, что намерена продолжать борьбу и для нее "все только начинается".

Хотя на самом деле, по мнению специалистов, уже ближайший рубеж в гонке — первичные выборы в штате Южная Каролина 24 февраля — должен стать для Хейли решающим. Это ее родной штат, она там в 2011–2017 годах губернаторствовала, и если теперь там проиграет, то непонятно, на что ей вообще дальше рассчитывать. В Нью-Гэмпшире Трамп опередил — 54% к 43%, но там по местным правилам ей имели право подыгрывать на праймериз "независимые" избиратели, а в собственно республиканском электорате, по оценкам экспертов, превосходство победителя было трехкратным.

Изначально главным соперником Трампа среди "красных", т.е. своих (по американской политической традиции красный цвет закреплен за республиканцами, а синий — за демократами) считался губернатор Флориды Рон ДеСантис. Но тот еще накануне голосования в Нью-Гэмпшире спасовал, объявив, что "приостанавливает" свою кампанию и переходит на сторону экс-президента. Прессу его финт разочаровал: The Wall Street Journal, например, написала, что ДеСантис сразу припал к руке Трампа, чтобы "поцеловать кольцо" (помните мафиозного дона Корлеоне в "Крестном отце"?), хотя прежде сам осуждал тех, кто так поступает.

К тому же флоридец на прощанье "процитировал" Уинстона Черчилля ("Успех не окончателен, неудача не фатальна; значение имеет лишь мужество продолжать"), а эксперты его поправили: дескать, цитата — известный фейк. В общем, гонка для ДеСантиса как с самого начала не задалась, так бесславно и окончилась. Хейли вослед ему съязвила: мол, флаг ему в руки, зато теперь на внутрипартийной дистанции остались "один чувак (fella) и одна дама (lady)", так что "пусть победит сильнейшая" (May the best woman win).

Принятие неизбежного

Впрочем, "дама" может сколько угодно ехидничать и строить хорошую мину, но реально ее однопартийцы консолидируются вокруг "чувака". Как пишет политологический портал Axios, за самое последнее время Трампу публично присягнули сенаторы Тим Скотт и Тед Круз, член нижней палаты Конгресса Нэнси Мейс (Скотт и Мейс — южнокаролинцы, что немаловажно для ближайших праймериз). Телеканал NBC добавляет к этому перечню сенатора Джона Корнина и напоминает, что в целом Трампа поддержали уже 30 сенаторов-однопартийцев. Сохраняющиеся же среди остальных "скептики", по словам NBC, находятся на разных "стадиях принятия" неизбежного (five stages of grief). Надо полагать, это относится и к лидеру республиканского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу: тот, хоть открыто и не присягал, приватно признает, что в разгар предвыборного сезона вероятному избраннику собственной партии нельзя мешать.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о поддержке Трампа еще в ноябре прошлого года — менее чем через месяц после собственного избрания на третий по значению пост в государственной иерархии США. Теперь после Нью-Гэмпшира он выразил убеждение в том, что всей "Республиканской партии давно пора сплотиться вокруг [бывшего] президента Трампа", и призвал Хейли сойти с круга. Агентство Associated Press в комментарии на эту тему подчеркивает, что трамписты уже составляют "солидное большинство республиканцев в обеих палатах Конгресса".

"Катастрофа для войны"

Нижняя из этих палат контролируется сейчас оппозицией во главе с Джонсоном. Это означает, что, по сути, вся ее законодательная повестка дня заточена сейчас под предвыборные интересы Трампа. И когда тот, например, публично возмущается хаосом на южной границе США, а его сторонники увязывают выделение дополнительной помощи Украине с наведением на границе порядка, то нужно понимать, что на самом деле политически тот же хаос пока вполне устраивает "красных" — как способ непрестанно атаковать позиции Байдена в ходе предвыборной "окопной войны".

И демарш губернаторов-республиканцев 25 штатов, прямо обвинивших администрацию Байдена в нежелании защищать границу и бороться с нелегальной миграцией, — из той же оперы. Действующий хозяин Белого дома вроде бы выказывает готовность пойти на компромисс, но его предшественник в выходные вновь подчеркнул, что лучше никакой сделки, чем плохая.

Стало быть, и помощь Киеву особо не светит — тем более что Трамп в любом случае не горит желанием лить в бездонную украинскую бочку средства американских налогоплательщиков. Для экспертов вроде Александра Мотыля из университета Ратгерса (давным-давно мы с ним были знакомы, когда он преподавал в Колумбийском университете в Нью-Йорке) вопрос ныне в том, станет или не станет возможное возвращение республиканца в Белый дом "катастрофой (disaster) для украинской войны". "Катастрофа для войны" — по-моему, звучит неплохо.

"Институционализация трампизма"

Двойной успех Трампа в Айове и Нью-Гэмпшире считается беспрецедентным для республиканца, не являющегося действующим президентом. Обзор откликов на него я хочу завершить оценками Джима Вандехая и Майкла Аллена, сооснователей и руководителей медиагруппы Axios (а в прошлом — и Politico), т.е. признанных корифеев своего жанра в Вашингтоне.

По их словам, "за кулисами тех театральных драм, которые Дональд Трамп разыгрывает на авансцене [политики], онлайн и в судах, разворачивается нечто шокирующее — и примечательное". Вопреки ожиданиям "он ведет профессиональную, хорошо управляемую и дисциплинированную президентскую кампанию", утверждают авторы. На их взгляд, "Трамп, скорее всего, в рекордные сроки обеспечит себе номинацию при почти единодушной поддержке республиканского истеблишмента. А если он выиграет — и станет руководить Белым домом так же, как своей кампанией, — то может преобразовать (reshape) Америку и ее органы власти быстрее и долговечнее, чем в свой первый срок".

"Трамп, который всю свою политическую жизнь летал соло, [теперь] позволил союзникам привлечь [политологический центр] Heritage Foundation и другие сторонние организации к формированию кадрового резерва (talent banks) и политических планов, чтобы [в случае возвращения к власти] немедленно укомплектовать кадрами правительство, взять под контроль и урезать то, что трамписты именуют "глубинным государством", — поясняют политологи, имея в виду бюрократический аппарат, который Трамп, даже находясь в Белом доме, подозревал и обвинял в саботаже своих решений.

Сейчас, по словам авторов, "Проект 2025" в Heritage Foundation уже ведет предварительный отбор и проверку "тысяч потенциальных назначенцев"; эти усилия "намного превосходят все, что когда-либо делалось для любого партийного номинанта, не говоря уже о кандидате на праймериз". Президент Heritage Кевин Робертс недавно заявил The New York Times, что цель всех этих усилий — "институционализация трампизма".

Наконец, "наверное, самым шокирующим" из уроков нынешней гонки Вандехай и Аллен считают тот факт, что "Трамп взял обвинения в 91 правонарушении по четырем уголовным делам — смертный приговор для любого другого кандидата — и превратил их в свой актив (a net positive)". "Даже многие традиционные республиканцы расценивают эти процессы как травлю (piling on), — поясняют они. — А сам Трамп на своем заключительном митинге в Нью-Гэмпшире похвастался: "Мне предъявляют обвинения чаще, чем Аль Капоне".

Тут даже я со стороны все же добавил бы ноту предосторожности. Дела против Трампа — проблема для него и его партии вполне серьезная, массу избирателей они смущают. Многое будет зависеть от того, как пойдет в Верховном суде США разбирательство по ключевому "политизированному" обвинению: о подстрекательстве к мятежу. Начало слушаний назначено на 8 февраля; в составе суда большинство имеют консерваторы — назначенцы президентов-республиканцев; трех из девяти судей выдвигал сам Трамп.

Блюз "синих"

Пора, впрочем, поговорить и о Байдене. Действующий президент США, по данным AP, собрал в Нью-Гэмпшире около 65% голосов против примерно 20% у конгрессмена Дина Филлипса и 4% у писательницы Марианны Уильямсон. Самое примечательное в этих результатах то, что имени Байдена… вообще не было в избирательных бюллетенях. Причем по его собственной вине: он перемудрил с расписанием праймериз в Демпартии, пытаясь потрафить своим ключевым союзникам после выборов 2020 года.

В итоге сторонникам президента в Нью-Гэмпшире пришлось вписывать его имя в бюллетени для голосования от руки — благо правила это допускают. В свете этого факта полученный результат с виду кажется вполне благополучным. Мобилизационный "административный ресурс" сработал, демократы "гранитного штата" вняли призывам местных парторгов и в полном смысле слова собственноручно поддержали своего федерального вождя.

Но особого ликования по этому поводу в стане американских "синих" как-то не ощущается. И честно говоря, понятно почему. Личный рейтинг Байдена бьет антирекорды; в недавнем опросе телекомпании ABC он упал до жалких 33%. Еще меньше опрошенных — лишь 28% — считают адекватным состояние физического и ментального здоровья главы своего государства.

"Большая отключка"

В целом уже писано-переписано, что американские избиратели относятся к фаворитам предвыборной гонки по принципу "оба хуже". Статистика продолжает это подтверждать: в ходе исследования Reuters/Ipsos от 25 января 67% респондентов заявили, что им "надоело видеть одних и тех же кандидатов на президентских выборах и хочется кого-то нового". 18% опрошенных сказали, что вообще не станут в ноябре голосовать, если выбирать придется между Байденом и Трампом.

Кстати, и социологический центр имени Пью в Вашингтоне зафиксировал осенью 2023 года "удручающе" (dismal) низкое мнение американцев о политике и политических институтах в своей стране. Глянцевый журнал Vanity Fair напечатал колонку о "политическом выгорании" (burnout) американцев: "Большая отключка — 2024". Газета The Financial Times, глядя на все это, задается вопросом: а как тогда лидерам побеждать на выборах, если политический центр размывается растущей поляризацией, а мобилизовать собственный коренной электорат мешает эта самая "отключка" людей от политики?

Вопрос, конечно, к обоим фаворитам, но Трамп — гений саморекламы, обращающий в свою пользу даже негативное освещение в прессе, а Байден если чем и известен, так это своими бесконечными словесными ляпами. При этом у симпатизирующих демократам СМИ из-за той же самой "отключки" стремительно падают рейтинги. К примеру, у CNN они теперь ниже, чем у канала History ("История") и одного из малоизвестных каналов вестернов.

"Будущее невообразимо"

В общем, не приходится удивляться, что даже единомышленники оценивают кампанию действующего президента в минорных тонах. Вот Гарольд Мейерсон, один из ведущих авторов леволиберального журнала The American Prospect, предупреждает, что "между Байденом и переизбранием стоят три основных препятствия: мнение народа (the public’s perception) об экономике, мнение народа об иммиграции и слабость самого Байдена как агитатора (advocate) за свою политику и свое президентство". Вот публицист и писатель Джо Клайн добавляет "еще одну проблему": "Байдену нечего сказать о будущем. Будущее для него невообразимо (beyond his imagining)".

Мейерсон, правда, делает оговорку, что с экономикой для Байдена вроде бы не все безнадежно и настроения избирателей "можно попытаться" подправить. В либеральных СМИ США такие надежды звучат сейчас регулярно. Но опрос Rasmussen Reports от 25 января их подрывает: по его данным, лишь 26% вероятных избирателей в США исходят из того, что "байденомика" поможет Байдену в ноябре выиграть; 44% полагают, что она сыграет на руку скорее Трампу. The New York Times в одном из отчетов со Всемирного экономического форума писала, что "в Давосе формируется консенсус: Трамп добьется переизбрания".

И еще я бы обратил внимание, что среди названных комментатором приоритетов вообще нет внешнеполитических тем, хотя Байден и старается их педалировать. 26 января Axios хвастался своим "эксклюзивом" (scoop) по поводу очередной попытки американского лидера "надавить" на израильского коллегу Биньямина Нетаньяху: из-за "растущей нервозности Байдена по поводу последствий Газы для [его] шансов на переизбрание".

Без разницы

Детали заокеанского предвыборного ландшафта можно обсуждать, наверное, до бесконечности. Но, к счастью, в важнейших для нас вопросах есть четкий ориентир. Главу МИД РФ Сергея Лаврова на днях в ходе визита в Нью-Йорк спросили, можно ли ждать перемен в отношениях между Москвой и Вашингтоном в зависимости от того, кто победит на выборах в США. Он ответил однозначно: "Я не верю, что есть какая-то разница". А по поводу намерения Трампа в случае победы завершить конфликт на Украине "за 24 часа" сказал в том же интервью: "Мы не обсуждали ничего подобного ни с Трампом, ни с кем-либо [другим] в США".

Хотелось бы надеяться, что и по окончанию нынешней "гибридной войны" с коллективным Западом, и по нормализации отношений с Америкой перспективы все-таки имеются. И министр, и сам президент России Владимир Путин неизменно заверяют, что мы никогда не отказываемся от переговоров. Но только при полном учете — не на словах, а на деле — наших интересов. Веры же западным леди и джентльменам на слово — как опять-таки регулярно подчеркивают в Москве — у нас больше нет и не будет.