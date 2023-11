Ловушка для президента: как Джо Байден угодил в собственный капкан

Президент США Джо Байден © Anna Moneymaker/ Getty Images

В 2020 году Джо Байден выиграл отборочный этап президентской предвыборной гонки в Демократической партии США во многом благодаря поддержке со стороны афроамериканцев в Южной Каролине. Два года спустя, готовясь к борьбе за переизбрание, он лично позаботился о том, чтобы этот штат выдвинулся на первый план в номинационном календаре. 1 декабря 2022 года президент направил в Национальный комитет своей партии (НКДП) письмо с предложением сделать "многообразие" (diversity) ключевым приоритетом на праймериз (primaries, то есть первичных выборах) 2024 года.

Административный ресурс сработал безотказно: аппаратчики утвердили новое расписание, согласно которому в нынешнем цикле первыми — 3 февраля 2024 года — с выбором кандидата в президенты должны будут определяться демократы в Южной Каролине. Следом — 6 февраля — настанет очередь Невады и Нью-Гэмпшира.

"За что боролся, на то и напоролся"

Однако это противоречит без преувеличения вековой традиции. С 1920 года сезон праймериз для всей Америки открывается в январе в штате Нью-Гэмпшир; даже в законодательстве этого штата, именуемого за океаном гранитным, закреплено, что он проводит у себя первичные выборы на неделю раньше любого другого. Правда, с 1972 года смотрины кандидатов в президенты еще ранее устраивает Айова (по прозвищу "соколиный глаз"), но там они проходят в форме не официальных выборов, а так называемых кокусов (caucuses), то есть собраний партийного актива.

Четыре года назад Байден в обоих этих штатах стартовал неудачно. В Айове большинство голосов получил сенатор Берни Сандерс, а большинство делегатских мандатов (формально борьба на первичных выборах идет за поддержку делегатов номинационного партийного съезда) завоевал тогдашний "мэр Пит" Буттиджич, нынешний министр транспорта США. Они же первенствовали и в Нью-Гэмпшире, а затем и в Неваде. Так что если бы не южнокаролинцы, горой ставшие за Байдена и переломившие опасное для него развитие событий, ему, возможно, и не видать было бы номинации. Кстати, спотыкался он на старте и в предыдущих своих президентских гонках, первая из которых датируется аж 1988 годом. Тогда нынешний хозяин Белого дома погорел на плагиате: был уличен в том, что без ссылок использовал мысли и слова британского лейбориста Нила Киннока.

В общем, думаю, ясно, почему Байден без особых симпатий относится и к "гранитному", и к "соколиному" штатам, — в отличие от "пальмовой" (The Palmetto State) Южной Каролины. Но традиции ведь складываются не случайно: нарушения их нередко выходят боком. Как пишет журнал Politico, с помощью своих календарных уловок Байден "надеялся предотвратить досадный (nuisance) вызов на "праймериз", способный его оконфузить (embarrass) перед всеобщими выборами. Но, возможно, именно это на себя и накликал". Публикация озаглавлена "Крупный просчет Джо Байдена в Нью-Гэмпшире". По-русски в таких случаях говорят: "За что боролся, на то и напоролся".

Что на карте

А произошло вот что. Нью-Гэмпшир, как и следовало ожидать, предпочел руководствоваться собственным законодательством. Организация в штате первичных выборов — исключительная прерогатива местных властей, а конкретно — секретаря штата (Secretary of State) Дэвида Сканлана. Тот, между прочим, республиканец. Пока праймериз назначены на 23 января будущего года, но срок может быть и сдвинут.

Поскольку это прямо нарушает директивы НКДП, штату могут грозить карательные санкции — вплоть до лишения всех 33 причитающихся ему мандатов номинационного съезда, который демократы собираются провести в августе будущего года в Чикаго (штат Иллинойс). Но это никого не смущает. Нью-Гэмпшир — штат маленький, и делегатская квота его сама по себе ничего не решает. Несравненно важнее — то огромное внимание, которое первые смотрины кандидатов привлекают по всей стране.

Известны случаи (например, на выборах 2004 года), когда о первых двух праймериз пресса США писала столько же, сколько обо всех остальных 48. Удачное начало придает уверенности любому претенденту и заставляет окружающих внимательнее к нему приглядеться; в заокеанской политологии для такого стартового успеха есть даже специальный термин — momentum, то есть "разгон". Поэтому, собственно, Нью-Гэмпшир и держится с "гранитной" нерушимостью за свою пальму первенства и не собирается уступать ее Южной Каролине с ее натуральными карликовыми пальмами.

В списках не значится

Байден соблюдает решения НКДП, принятые по его настоянию, так что его имени в бюллетенях для голосования на якобы неурочных демократических праймериз в Нью-Гэмпшире не будет. Это уже доподлинно известно, поскольку 27 октября там истек срок регистрации кандидатов для участия в первичных выборах.

Процедура там, кстати, несложная: достаточно соответствовать формальным требованиям закона, подать заявку и уплатить регистрационный взнос в размере $1 тыс.; число претендентов нередко достигает нескольких десятков человек. Пока среди них нет известных политиков, проблемы с этим для Байдена никто не видел. А конкурентов в "партии власти" у него, по сути, и не было: во всяком случае с тех пор, как представитель знаменитой политической династии Роберт Кеннеди — младший объявил, что пойдет на выборы не от Демпартии, как изначально предполагалось, а в качестве независимого кандидата.

Карты спутаны

Но буквально за несколько часов до дедлайна 27 октября о намерении баллотироваться на праймериз в Нью-Гэмпшире объявил 54-летний конгрессмен-демократ из штата Миннесота Дин Филлипс. И спутал карты старшим товарищам по партии. Хотя он в принципе не против Байдена и охотно признает его прошлые заслуги; просто убежден, что и партии, и стране надо думать уже "не о прошлом, а о будущем" и выдвигать новое поколение лидеров. А он тоже наследник династии, только не политической, а корпоративной: фамильный бизнес Phillips Distilling Company — крупный миннесотский производитель крепких напитков, включая водку, виски и джин. Так что денег для продвижения своих идей у него хватает.

Правда, по мнению экспертов, Филлипс может и сойти с круга, если решит, что его инициатива способна реально повредить демократам и помочь бывшему президенту-республиканцу Дональду Трампу вернуться в Белый дом. Но пока новоиспеченный претендент на президентское кресло действует по канонам политической борьбы и в первой же беседе с журналистами в "гранитном" штате обещал вернуть тому традиционное первенство в проведении праймериз: мол, "страна может и должна учиться у Нью-Гэмпшира". А по поводу позиции Байдена сказал: "Много у нас в стране лидеров, которые норовят изменять правила, когда правила им не по нраву".

Пресса США хором подчеркивает, что помогать демократу Филлипсу в его кампании взялся известный политстратег-республиканец Стив Шмидт — тот самый, который, по свидетельству журнала Rolling Stone, "сосватал в свое время Сару Пэйлин Джону Маккейну в качестве потенциального вице-президента". Другое либеральное издание, The Atlantic, полагает, что "президентская кампания конгрессмена из Миннесоты может [либо] встряхнуть (jolt) его партию, чтобы та избавилась от чрезмерной самоуспокоенности (complacency), либо подарить президентство Дональду Трампу". Хотя Шмидт — убежденный антитрампист; их за океаном и в оппозиции хватает.

"Игнорировать" — не вариант

Так или иначе, дело теперь уже даже не в Филлипсе. Действующему президенту США надо одолевать неожиданного соперника, причем безоговорочно. Чтобы, образно говоря, не упасть лицом в грязь при всем честном народе, угодив в капкан, который сам же и расставлял. Думаю, в его раздумьях эта тема сейчас поважнее Газы, не говоря уже об Украине: речь о его личном политическом будущем.

Механизм, теоретически позволяющий выиграть, даже не числясь в бюллетенях, известен: имя нужного кандидата можно вписывать от руки (write-in). Закон это допускает, аппарат Демпартии в Нью-Гэмпшире, согласно публикации в Politico, уже мобилизован и ведет с электоратом соответствующую работу. Исторический прецедент имеется, хотя особых надежд не внушает: в 1968 году президент-демократ Линдон Джонсон точно так же и там же выиграл праймериз у Юджина Маккарти, но настолько неубедительно, что вскоре вынужден был все же прекратить гонку.

Теперь видный отставной функционер-демократ, бывший руководитель штаба кампаний Билла Клинтона в Нью-Гэмпшире, получивший позже за свои труды пост посла США в Тринидаде и Тобаго, Эдвард Шумейкер сказал Politico о Байдене: "Его советники и НКДП крупно напортачили, и напрасно. Не надо было нас смещать".

"Если он станет игнорировать Нью-Гэмпшир или ограничится полумерами (half-asses it), то проиграет, — высказался в свою очередь о перспективах Байдена еще один местный авторитет, бывший председатель республиканской парторганизации штата Стив Дюпрей. — Но если он приложит все силы, благословит write-in и все равно потерпит поражение, то будет еще хуже. Ему теперь остается только побеждать".

Со своей стороны, автор публикации Джонатан Мартин, ведущий обозреватель Politico и автор нескольких книг, включая бестселлер о Байдене и Трампе, добавляет: мол, понятно, что Шумейкер выгораживает Байдена, с которым работал с 1987 года, и переводит стрелки на его помощников, "но мне известно из надежных источников, что именно сам Байден требовал реорганизовать партийный номинационный календарь". Он также напоминает, что помимо Джонсона слабыми выступлениями в Нью-Гэмпшире были подкошены такие президенты, как Джеральд Форд в 1976-м и Джордж Буш — старший в 1992-м. Ни тот ни другой переизбрания не добились.

В чью пользу шумиха?

А у Филлипса помимо принципиальных соображений есть теперь и мотив личной обиды. Как он сам рассказал журналистам, он пытался объясниться с Байденом, но в Белом доме его звонок не приняли, сказав, что там следят за развитием событий и не видят нужды в личном разговоре.

На самом деле похоже, что в руководстве Демпартии и администрации Байдена за событиями как раз особо не следили, были застигнуты врасплох и вынуждены импровизировать с ответом. На Филлипса обрушился град критики со стороны однопартийцев. Даже миннесотский губернатор-демократ Тим Уолз в почтовой рассылке для сбора средств в пользу Байдена указал, что его земляки устраивают порой "политические интермедии" (side shows) и вообще делают "безумные" вещи.

Шумиха привлекла внимание Карла Роува — одного из самых авторитетных политстратегов-республиканцев. В комментарии для The Wall Street Journal он написал, что своими действиями демократы лишь привлекают внимание к "доводу, что Байден слишком стар", с которым "в августовском опросе [той же газеты] согласились 73% избирателей, включая две трети демократов".

Роув считает, что Белому дому лучше было бы "вежливо признать" вступление Филлипса в гонку устами какой-нибудь "третьестепенной мелкой сошки", а затем замести эту новость под ковер и помалкивать. Звучит логично, но мы уже обсуждали, почему игнорировать Нью-Гэмпшир в американской политике почти невозможно.

А что касается опросов, даже британская Би-би-си констатирует, что, согласно свежему исследованию организации Гэллапа, "одобрение работы Байдена со стороны демократов снизилось за последний месяц на 11% — до 75%, то есть худшего показателя за время его президентства. В целом рейтинг его поддержки составляет 37%, и лишь 5% республиканцев одобряют его деятельность". Добавлю, что на днях даже Дэвид Аксельрод, бывший главный политстратег в команде Барака Обамы, публично призвал Байдена еще раз подумать, стоит ли продолжать гонку, — в свете растущего отставания от Трампа в ряде ключевых штатов.

Барьеры для Трампа

Хотя и у Трампа проблем хватает. И ему, по мнению того же Роува, также логичнее не раздувать ожидания, а, наоборот, играть на понижение на случай возможных будущих неудач.

От них, конечно, никто не застрахован, особенно в свете того вопиющего факта, что 45-й президент США, пытающийся теперь стать и 47-м, находится под судом и следствием сразу по четырем разным делам. Кроме того, в целом ряде штатов поданы или готовятся петиции о недопуске Трампа к участию в выборах 2024 года на основании 14-й поправки к конституции США — за то, что он якобы инспирировал "мятеж" у стен Конгресса 6 января 2021 года.

Правда, в том же Нью-Гэмпшире вышеупомянутый Сканлан уже заверил, что в его штате такой номер не пройдет. Но штатов много, ситуация везде разная, а в принятии решений будет задействована не только исполнительная, но и судебная власть. Уверен, что со всем этим нам еще предстоит разбираться.

"Башмак на голову"

Пока же в США уже сегодня (7 ноября) день выборов — в штатах и на местах. В двух округах доизбираются члены федерального Конгресса взамен выбывших, в двух штатах определяются губернаторы. Кроме того, в разных штатах, округах и муниципалитетах избираются местные законодатели, судьи и другие чиновники, выносятся на голосование всевозможные инициативы. Политологи пристально следят за всем этим, пытаясь улавливать малейшие перемены в настроениях электората.

А 8 ноября главное событие американского политического календаря — очередные предвыборные дебаты у республиканцев, на сей раз в Майами (штат Флорида). Как и в двух предыдущих турах, Трампа на них не будет: как уже отмечалось, он уверен, что остальные претенденты ему не ровня. Уверен, кстати, не без оснований: по данным опросов, его личный рейтинг сейчас вдвое выше, чем у всех конкурентов вместе взятых.

Ожидается, что основной спор во Флориде будут вести местный губернатор Рон Десантис и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Десантис изначально считался главным внутрипартийным соперником Трампа, но по ходу гонки его звезда тускнеет, а Хейли все сильнее наступает ему на пятки, в том числе и в Нью-Гэмпшире. Пытаясь спасти положение, Десантис идет ва-банк: на днях он обещал, что "наденет башмак на голову" (I’ll wear a boot on my head), если Трамп все-таки "наберется мужества" (summons the balls) выйти на дебаты. Ранее губернатора подозревали в том, будто он как-то химичит с обувью, чтобы казаться повыше.

"Цирк с конями"

Любопытно, конечно, было бы взглянуть на Десантиса с башмаком на голове, но вряд ли получится. Хотя и без этого американская политика все больше смахивает, как у нас говорят, на "цирк с конями". Неладно что-то в заокеанских колониях, сказал бы британский классик.

Мне лично экстравагантный вызов Трампу напомнил прежде всего известный эпизод, когда президенту США Джорджу Бушу — младшему в ходе визита в Багдад в 2008 году пришлось увертываться от ботинок, которыми запускал в него иракский журналист (как я понимаю, в арабской культуре это тяжелейшее оскорбление). "Вот тебе прощальный поцелуй от иракского народа, собака!" — выкрикнул тогда по-арабски нападавший, позже севший за это в тюрьму. Республиканцу Бушу, при котором в 2003 году произошло вторжение США в Ирак, оставалось на тот момент доработать в Белом доме считаные недели.

А что касается Байдена и Нью-Гэмпшира, мне поучительная история с календарем приводит на ум известную библейскую заповедь, ставшую русской пословицей — о тех, кто пытается рыть яму другому. И еще почему-то не идет из головы легенда о проклятии индейского вождя Текумсе, предсказавшего в XIX веке, что американские президенты, избранные в годы, кратные 20, должны умирать или гибнуть до истечения срока своих полномочий. За океаном это предание общеизвестно; вне всякого сомнения, знает о нем и Байден. Мы же начинали с того, что он выиграл выборы 2020 года.