Первые дебаты у республиканцев: за кем остался дебют в партии слона?

Андрей Шитов — о том, почему Трампа считают победителем спора, в котором он даже не участвовал, и чего ждать дальше

Дональд Трамп © AP Photo/ Morry Gash

Дональд Трамп выиграл первый раунд президентских предвыборных дебатов в Республиканской партии США, состоявшихся на прошлой неделе в Милуоки (штат Висконсин), хотя даже не принимал в них участия. Взамен выхода на сцену вместе с остальными однопартийцами, претендующими на президентское кресло, предшественник и потенциальный сменщик нынешнего хозяина Белого дома демократа Джо Байдена предпочел дать эксклюзивное интервью звездному журналисту и единомышленнику Такеру Карлсону.

И не прогадал: специалисты и СМИ, отслеживающие развитие событий в предвыборной гонке, общим хором утверждают, что в партии слона (это графический символ республиканцев) по-прежнему не просматривается реальной альтернативы бывшему лидеру и нынешнему фавориту; наоборот, его позиции укрепились. Официальный представитель штаба Трампа Стивен Чун (Cheung) уже объяснил британской The Daily Telegraph, что его шеф и впредь не намерен очно дискутировать с товарищами по партии, а вот "против любого" кандидата от демократов — будь то Байден, его вице-президент Камала Харрис или "кто угодно еще" — готов "выйти" на дебаты и "победить".

Что диктуют рейтинги

В американской политике такая показная самоуверенность столь же привычна, как в профессиональном боксе, а у Трампа она подкрепляется еще и личными качествами прирожденного шоумена. Но в данном случае для нее есть реальные основания.

Трамп утверждает, что его беседу с Карлсоном за первые же сутки посмотрели свыше 230 млн человек и что это абсолютный рекорд для видео в соцсетях, "более чем вдвое" превышающий показатель для финального матча по американскому футболу (за океаном это привычный оселок для подобных сравнений; в 2023 году аудитория Super Bowl составляла более 115 млн зрителей). Наблюдатели поясняют, что 236 млн просмотров, зафиксированных счетчиком соцсети Х ("икс", ранее Twitter) на странице Карлсона, — это просмотры ссылки на видео, а не его самого. Интервью же, по этим данным, смотрели на тот момент около 14,8 млн человек. Но даже если и так, это все равно больше, чем у дебатов: их аудитория, по данным компании Nielsen, достигала 12,8 млн зрителей.

Рейтинг личной популярности Трампа в борьбе за президентскую номинацию по совокупности опросов, отслеживаемых политологическим ресурсом RCP, сейчас составляет 55,1%. У ближайшего преследователя — губернатора Флориды Рона ДеСантиса — этот показатель равен 14,5%, а у идущего третьим бизнесмена индийского происхождения Вивека Рамасвами — 7,0%. Еще у четырех претендентов — бывшего вице-президента США в администрации Трампа Майкла Пенса, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, действующего сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта и бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи — рейтинги варьируются в пределах 3–4%, у губернатора Северной Дакоты Дага Бергема (Burgum) и бывшего губернатора Арканзаса Асы Хатчисона не превышают 1%. За прошедшие после дебатов дни у Пенса и Хейли показатели чуть улучшились, у Кристи чуть ухудшились, но в целом остались в прежнем диапазоне.

Как говорится, почувствуйте разницу. Да, все эти люди прошли квалификационный отбор для участников дебатов, устроенный организаторами, но Трампу они на сегодняшний день политически не ровня. В заокеанской политологии вообще считается аксиомой, что явному фавориту невыгодно вставать на одну доску с аутсайдерами: выигрыша это никакого не сулит, а проиграть в случае нечаянной оплошности можно многое.

Вот Трамп и не стал этого делать: тем более что отрыв его от ДеСантиса, которого изначально считали наиболее серьезным его потенциальным соперником, не уменьшался, а рос. Да и по сбору средств экс-президент заметно опережал конкурентов, хотя в последнее время у него быстро растут и издержки — не только на предвыборную кампанию, но и на юристов. Напомню, что на прошлой же неделе его вынудили пройти формальную тюремную процедуру ареста, а он после этого за пару суток собрал свыше $7 млн пожертвований.

"Партия — за Трампом"

Понимание общего расклада сил отражается и в комментариях СМИ. Отчет о дебатах в общенациональной USA Today озаглавлен "Партия — за Трампом" (It's Trump's party). Смысл игры слов в том, что первая публичная проба сил осталась за экс-президентом — как и лидерство в партии в целом. На сегодняшний день никто из однопартийцев не в состоянии одолеть его в борьбе за номинацию, утверждает газета, и он может разве что сам ее упустить "вследствие какой-нибудь медицинской, юридической или иной катастрофы".

"Никакой вероятный кандидат-республиканец не вырывается вперед в результате дебатов, чтобы бросить вызов Трампу", — констатирует консервативный телеканал Fox News, чьи журналисты выступали в роли ведущих дискуссии. Канал комплиментарно оценивает всех участников, но все же, на его взгляд, экс-президент "видимо, остался в выигрыше".

Либеральное сетевое издание Vox однозначно называет Трампа "победителем" словесных схваток, а в "проигравшие" записывает "любую альтернативу" ему, включая и ДеСантиса. "Соперники даже не видели смысла того атаковать, и это показывает, что в нем, возможно, больше не усматривают реальной опасности, — пишет оно о флоридце. — Да и его собственные монотонные ответы не вызывали особого отклика у аудитории".

Хотя это как сказать. Насчет реакции в зале спортивно-развлекательного комплекса Fiserv Forum, где все происходило, — согласен. Но вот в опросе республиканских избирателей, проведенном по горячим следам газетой The Washington Post с партнерами, относительное большинство в 29% отдало предпочтение именно ДеСантису.

"Единственный, кто не куплен"

Впрочем, почти столько же (26% голосов) набрал в этом исследовании и 38-летний Рамасвами, который призывал к новой американской "революции", в том числе поколенческой, и которого остальные участники дебатов, заметно более старшие по возрасту, для краткости именовали просто Вивек. Он, по общему мнению наблюдателей, в Висконсине блистал. Комментарий политологического портала Axios озаглавлен "В отсутствие Трампа на республиканских дебатах рулит Рамасвами". Fox News и The Washington Post в один голос отмечают, что именно этот человек, пытающий шагнуть в большую политику из бизнеса, "доминировал в трендах Google" во время и после завершения дискуссии, т.е. именно ему было посвящено большинство сетевых поисковых запросов.

Понятно, что "молодого да раннего" конкурента пытались осаживать. 64-летний Пенс, который вообще напирал на свою "испытанность в деле", назвал его "салагой" (rookie) и подчеркнул, что сейчас, мол, не то время, когда можно себе позволить "учиться по ходу дела" (on-the-job training). Кстати, итоговый хронометраж показал, что именно Пенс и Рамасвами больше всего владели микрофоном (12:37 и 11:47 минут соответственно; точность там, как на спортивных состязаниях).

60-летний Кристи сравнил Рамасвами с "чат-ботом GPT" (это, пожалуй, была вообще самая яркая его фраза за все два часа дебатов), 51-летняя Хейли съязвила, что у него "недостает внешнеполитического опыта, и это заметно". Заодно Кристи напомнил, что его оппонент представился как "тощий (skinny) парень с необычным именем" — точно так же, как на заре своей политической карьеры называл себя Барак Обама.

В республиканской аудитории это, конечно, была колкость, но, по-моему, все же лестная. На мой взгляд, Обама и Рамасвами и впрямь чем-то схожи: нестары, явно умны, улыбчивы, разговорчивы, но не болтливы. Вот только демократ внешне всегда сдержан, а республиканец мне показался человеком скорее пылким, импульсивным. Выпад Кристи он парировал, предложив, чтобы тот подошел и обнялся с ним — "так же, как в свое время с Обамой".

Да и вообще он за словом в карман не лез, допуская порой довольно рискованные высказывания. Например, мимоходом заметил, что, как "единственный на сцене человек, который не является полностью купленным и оплаченным, может позволить себе утверждать, что повестка дня по изменению климата — чистое надувательство" (hoax). Конечно, это вызвало возмущенный гул голосов не только в зале, но и на сцене, и заставило ведущих наспех разбираться (правда, естественно, безуспешно) с огульным обвинением в "проплаченности" американских политиков.

"Лучший президент века"

Задним числом Fox News указывал, что Рамасвами, наверное, все-таки далековато заступает за линию своей партии, "особенно по внешней политике", чтобы по-настоящему нравиться республиканскому электорату. И в упомянутом опросе The Washington Post у него было немало негативных отзывов наряду с позитивными. Но все же он, по-моему, знает, что делает; и я даже догадываюсь, кто персонально входит в его целевую аудиторию.

"Давайте говорить честно, — сказал он в одной из своих перепалок с Кристи. — Президент Трамп, я считаю, был лучшим президентом [США] в XXI веке. А ваши, Крис, утверждения, будто Дональд Трамп движим мстительностью и обидой, звучали бы гораздо убедительнее, если бы вся ваша кампания не зиждилась на мстительности и обиде по отношению к одному человеку" — т.е. Трампу.

Того в Висконсине не было, но его помощники были. И уже упоминавшийся Чун сказал Axios, что Вивек молодец, хотя вообще все эти дебаты не имеют значения, а важно лишь то, что говорит его босс. А Трамп позже разместил клип со словами Рамасвами в собственной соцсети с припиской: "Этот ответ принес Вивеку Рамасвами большую ПОБЕДУ в дебатах благодаря тому, что называется ПРАВДОЙ. Спасибо, Вивек!"

Ну вот. А отставной конгрессмен-демократ Стив Израэл написал в The Hill, что "Рамасвами пробуется на роль самолично выбранного Трампом кандидата в вице-президенты". По-моему, звучит вполне правдоподобно, тем более что начинающий республиканский политик родом из ключевого для выборов в США штата Огайо. Вообще, что у участников предвыборных забегов могут быть разные цели и мотивы, в том числе и скрытые, — это аксиома; спасибо Израэлу за полезное напоминание. А что все это не шибко вяжется с лозунгами о принципиальности, честности и неподкупности, так на самом деле о них в заокеанском политическом контексте всерьез неловко и упоминать.

Ставим на голосование

По правилам оргкомитета участники дебатов обязаны были заранее подписать обязательства о поддержке будущего партийного кандидата в президенты, кто бы им ни оказался. Но ведущие заострили вопрос: а если Трамп будет осужден, но все же выдвинут, вы его поддержите? Ответ предложили дать для начала без слов: голосованием. Рамасвами вскинул руку сразу, остальные, особенно Кристи, чуть замешкались. Но поддержку подтвердили все, кроме Хатчисона, сославшегося на соображения морали и права.

Было и еще одно примечательное голосование: о том, кто готов отказать Украине в дальнейшей материальной поддержке. Тут уже поднявший руку Рамасвами остался в полном одиночестве; позже он объяснил свою позицию тем, что, мол, защищать надо собственные границы, а не чужие, и к тому же не следует подталкивать Россию ко "все более тесным объятиям" с Китаем, усугубляя тем самым "самую серьезную угрозу" для США.

ДеСантис руку не поднимал, но дал повод усомниться в своем подходе, поскольку сразу после постановки вопроса заговорил. Суть его высказываний сводилась к тому, что надо бы побольше перевести стрелки на Европу, чтобы та участвовала в общем деле "сообразно своему весу". И американская поддержка Киева, на его взгляд, "должна от этого зависеть".

Проходная тема

Кристи и Хейли ожидаемо воспользовались украинской темой для нападок на Рамасвами. Тон был достаточно резким, но в целом обсуждение темы уложилось в 10 минут, не считая отдельных отголосков в начавшейся сразу следом дискуссии о Китае. Пекин все безоговорочно признавали источником главной угрозы для США, о ней вспоминали регулярно и гораздо более обстоятельно. Например, в разговоре о нелегальной миграции и безопасности на американских границах Кристи договорился до того, будто КНР "ведет войну" против США и "убивает граждан" США, "поставляя наркокартелям химикаты для производства фентанила". А об Украине спонтанно, без наводящих вопросов, никто речи не заводил.

С одной стороны, почти все претенденты-республиканцы — за сохранение поддержки Киева. С другой, лейтмотивом всего вечера было единодушное осуждение ими "байденомики" и ее пагубных последствий для страны и народа. Все хором призывали к фискальной дисциплине, сокращению бюджетных дефицитов, перераспределению полномочий в пользу штатов (интересно, кстати, что в этом контексте добрая половина собравшихся, включая ДеСантиса, Рамасвами и Пенса, высказывались за упразднение федерального Министерства образования США). А ведь простым американцам, которых заботят собственные кошельки, Украина по большому счету до лампочки...

Как утешить и чем обнадежить?

У них сейчас своих забот хватает. Каких? А послушайте песню Оливера Энтони "Богатые мужики к северу от Ричмонда" (Rich Men North of Richmond, аллитерация), ставшую увертюрой к дебатам. Честь заслуженная: это первая в истории США композиция, дебютировавшая сразу на первом месте в музыкальном хит-параде журнала Billboard. Она совсем свежая: автор выпустил ее самостоятельно в потоковом музыкальном сервисе Spotify 8 августа нынешнего года.

Оливер Энтони (это псевдоним, настоящее имя — Кристофер Энтони Лансфорд) — деревенский парень, который, по его собственному признанию, страдает от депрессии, "топит ее в выпивке" и считает себя "идиотом с гитарой". Сейчас он пока отклоняет предложения о многомиллионных контрактах и грандиозных концертных турах, а домашние концерты начинает с чтения Библии.

Ричмонд — административный центр его родной Вирджинии, а "к северу от Ричмонда" расположен Вашингтон. Тамошние "богатые мужики", согласно песне, "просто хотят иметь тотальный контроль: знать, что ты думаешь, знать, что ты делаешь; им кажется, будто [суть происходящего] до тебя не доходит, но я-то знаю, что еще как". Поет автор от лица тех, кто "вкалывает от зари до зари за гроши и при непомерных налогах". По определению телеканала NBC, сейчас это пронзительный и шершавый голос "40–50 миллионов работяг" в США.

Вот на этот посыл и предложено было отреагировать претендентам на президентское кресло — тем самым "богатым мужикам" (Энтони позже сказал, что его песня "про них и писалась"). Они, конечно, обещали поправить все, в чем напортачила нынешняя власть демократов во главе с Байденом, доведшая Америку до "упадка". А в конце им, как водится, предложили обратиться к избирателям с заключительным словом, и они хором обещали "не подвести". По-моему, рамки у дискуссии получились символичные: от "как утешить" до "чем обнадежить". За спиной у участников красовался лозунг "Демократия-24", но, как задним числом подметила The Washington Post, понятие это присутствовало "на стене, но не в разговоре".

"Уровень ненависти"

Напоследок надо, видимо, сказать хоть пару слов об интервью Трампа Карлсону. В нем все было привычно, включая уверения: дескать, останься я президентом, никакого конфликта на Украине сейчас бы не было, да и теперь его вполне можно остановить, просто "продажному и некомпетентному" Байдену это не под силу.

По поводу соперников-республиканцев Трамп выразил мнение, что таким людям, как Хатчисон или Кристи, вообще не стоило бы претендовать на президентское кресло. Напомню, что беседа записывалась еще до дебатов, так что прямого отклика на них в ней нет; а вот участники могли и знать о содержании записи до выхода на сцену.

Самой любопытной частью 46-минутной беседы мне показались настойчивые расспросы о том, не боится ли Трамп, что его все-таки упрячут за решетку или даже убьют, как, по убеждению Карлсона, расправились четыре года назад с нью-йоркским финансистом Джеффри Эпштейном (официально считается, что тот повесился в тюрьме, но не стихают разговоры, что его устранили, поскольку он слишком много знал о сексуальных утехах своих богатых и знаменитых клиентов и знакомых с несовершеннолетними, которых он им поставлял).

Трамп в ответ назвал своих оппонентов "свирепыми животными" (savage animals) и "реально больными людьми", но тут же добавил оговорки, что "среди демократов много отличных людей" и что он как политический лидер "представляет всех" американцев.

На вопрос о том, могут ли США дойти до "гражданской войны" и "открытого конфликта", экс-президент сначала сказал, что не знает, но потом добавил: "Разгул страстей достиг такого уровня, какого я никогда не видел, и подобного уровня ненависти тоже не видел, а это, видимо, плохое сочетание". Карлсон с ним согласился.

Следующий раунд предвыборных дебатов среди республиканцев должен состояться 27 сентября в президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. А номинационный съезд "партии слона" намечен на июль будущего года в Висконсине. Имя победителя отборочного этапа гонки и кандидата в президенты должно быть оглашено с той самой сцены, где собиралась вся честная компания претендентов, кроме Трампа. Ведущий тогда еще в шутку назвал его "слоном, которого в зале не было". Загадывать рано, но есть все шансы на то, что он еще будет, и в главной роли.