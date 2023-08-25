"Открыть" Россию, не помогать Украине: почему в США растет рейтинг Рамасвами

На политическую арену США семимильными шагами выходит молодой предприниматель Вивек Рамасвами, о котором еще несколько месяцев назад мало кто знал. Каждое появление в медиаполе экспрессивного бизнесмена, который многим напомнил экс-президента Дональда Трампа, ведет к стремительному росту его рейтинга. Что предлагает Рамасвами и почему он нравится американцам — в материале ТАСС

"Это было шоу Рамасвами"

Внимание СМИ и многих американцев сегодня приковано к одному из кандидатов в президенты США — бизнесмену Вивеку Рамасвами. Основатель биофармацевтической компании Roivant Sciences и исполнительный председатель инвестиционного фонда Strive Asset Management объявил о намерении участвовать в выборах в 2024 году еще в феврале. Если поначалу самый молодой кандидат от республиканцев, которому сейчас 38 лет, не вызвал особого интереса и ажиотажа в СМИ, то теперь все иначе.

В последнее время каждое появление Рамасвами в медиаполе не остается незамеченным. Первые дебаты внутри Республиканской партии, которые состоялись 23 августа, не стали исключением: на них бизнесмен был в центре внимания, пишет Wall Street Journal. Рамасвами оказался самым популярным политиком на дебатах по поисковым запросам в Google. Причем им интересовались как во время мероприятия, так и в течение нескольких часов после него. Он привлек к себе даже больше внимания пользователей в США, чем давший интервью Такеру Карлсону экс-президент Дональд Трамп и ситуация вокруг Евгения Пригожина. "Он был тем, о ком все говорили, и это само по себе победа", — пишет The New York Times.

WSJ назвал выступление Рамасвами грозным и воинственным. Он решительно вступал в перебранку с более опытными политиками и перебивал их, а его тезисы активно поддерживали зрители.

В ходе своего выступления он сделал немало громких заявлений. В частности, многим запомнилась его крайне правая заключительная речь.

"Бог реален. Есть два пола. Ископаемое топливо — необходимое условие процветания человечества. Обратный расизм — это расизм. Открытая граница — это не граница. Родители определяют образование своих детей. Нуклеарная семья (состоящая из родителей и детей либо только из супругов — ТАСС) — величайшая форма управления, известная человеку. Капитализм избавляет нас от бедности", — сказал он.

Несмотря на все нападки своих соперников — или, возможно, благодаря им, — Рамасвами прекрасно проводил время, отмечает The Guardian.

"Шесть месяцев назад мысль о том, что Рамасвами, 38-летний предприниматель, окажется в центре внимания республиканских президентских дебатов, казалась невообразимой", — отмечает NYT. Тем не менее издание категорично заявляет: "Это было шоу Рамасвами".

Многим его выступление как содержанием, так и экспрессивностью напомнило речи Дональда Трампа, который на дебатах отсутствовал. Как пишет The Guardian, Рамасвами выступал "громоотводом Трампа", поглощая атаки, которые должны были быть направлены на экс-лидера.

"Стоя в центре сцены рядом с [Роном] Десантисом, Рамасвами — как и Трамп, дерзкий бизнесмен и политический аутсайдер — бросал словесные гранаты, подстрекал соперников и ставил себя в центр почти каждого ожесточенного разговора", — отмечается в публикации.

Прекратить помощь Украине

Рамасвами привлекает к себе внимание непривычными для американской политики заявлениями. Некоторые из них он повторил в ходе дебатов.

В частности, он единственный из восьми участников мероприятия, кто выступил против продолжения и расширения помощи Украине. Политик объяснил, что, по его мнению, ресурсы США надо сосредоточить на защите южной границы от мигрантов.

Его оппонент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли обвинила его в желании сделать страну менее безопасной, отдав Украину России, и указала на то, что у него нет опыта в международной политике.

Ситуация на дебатах возмутила члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин.

"У меня до сих вызывает отвращение тот факт, что почти каждый кандидат прошлой ночью — это яростные неоконсерваторы, стремящиеся втянуть Америку еще глубже в конфликт на Украине", — написала республиканка на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Газета The Washington Post ранее писала, что именно этот вопрос станет одним из главных и спорных на дебатах. Согласно публикации, позиции кандидатов по Украине демонстрируют идеологическое расхождение среди членов партии.

"Плохая новость для Европы заключается в том, что любой кандидат, который, как ожидается, выиграет республиканские праймериз, в случае избрания президентом, скорее всего, резко отклонит внешнюю политику США от краткосрочных европейских интересов. Смена руководства в Вашингтоне почти наверняка кардинально изменит обязательства США по отношению к Украине и европейской обороне. Европейцам необходимо серьезно отнестись к мнению тех, кто может стать президентом в следующем году, и подготовиться", — объяснила изданию старший научный сотрудник Европейского центра иностранных дел Мажда Руге.

"Открыть" Россию, победить Китай

Другой важный пункт его предвыборной кампании касается России. По его мнению, следующий президент США должен будет "открыть" РФ, чтобы одержать "победу" над Китаем. Как он написал в соцсети X (бывшая Twitter), начать нужно с мирного урегулирования на Украине. Политик обратил внимание, что именно это сделал бывший президент США Ричард Никсон, "открыв КНР" во время холодной войны.

Как пишет NYT, бизнесмен даже предложил надавить на Украину, чтобы она уступила территорию России в обмен на прекращение Москвой военного союза с Пекином. Но президент Украины Владимир Зеленский не раз отмечал, что Киев не заинтересован в этом.

Политика действующей администрации президента США Джо Байдена, оказывающей военную поддержку Украине, по мнению Рамасвами, наоборот, ведет к сближению РФ и КНР. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону для его шоу в X. Бизнесмен убежден, что в случае конфликта с Россией и Китаем США исчезнут. Он отметил, что у страны отсутствует защита от ядерного оружия, а национальная оборона "уже давно не об обороне".

Отношения с КНР особенно тревожат республиканца. По его словам, он намерен "удерживать Китай от аннексии Тайваня", но считает важным уточнить, что США будут защищать остров до 2029 года, "но не после". К этому моменту Соединенные Штаты, по его словам, должны стать независимыми в сфере производства полупроводников.

"Кроме того, мы снизим экономическую зависимость от Китая, укрепим отношения с Индией, Японией и Южной Кореей, а также наши собственные возможности по защите от кибернетических и ядерных атак", — говорил он.

За свою позицию он подвергся критике. В частности, WSJ отмечает, что Тайвань — это больше, чем плавучая фабрика по производству полупроводников. Это часть первой цепи островов в западной части Тихого океана, простирающейся от Индонезии до Японии, напомнили в издании.

"Поразительна наивность человека, желающего быть главнокомандующим. <…> Пекин хочет доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, и отказ от Тайваня был бы равносилен отказу от западной части Тихого океана и предательству Японии", — говорится в публикации.

Почему растет рейтинг молодого бизнесмена

По данным некоторых опросов, Рамасвами уже наступает на пятки Рону Десантису, который находится на втором месте по популярности после Трампа. Например, о том, что Десантис и Рамасвами сравнялись, говорят результаты августовского опроса центра The Emerson College Polling.

Причем, согласно данным ресурса, он перетянул к себе избирателей со степенью аспиранта: ранее эта группа поддерживала Десантиса. К тому же Рамасвами довольно популярен среди молодежи: его поддерживают 16% избирателей в возрасте до 35 лет.

Результаты опросов сегодня сильно разнятся, поэтому говорить о том, что предприниматель уже почти занял второе место в республиканском рейтинге, пока рано. По данным RealClearPolitics’ average, у Рамасвами 7,2% поддержки, в то время как Десантис получает 14,3%. Трамп все так же лидирует с показателем 55,4%.

Неожиданный рост популярности Рамасвами оказался загадкой, которую пытаются разгадать многие западные СМИ. Как предполагает The Guardian, он мог найти поддержку после своего выступления на канале C-SPAN, где заявил, что в качестве президента уволит 75% федеральных служащих и упразднит ряд правительственных учреждений, включая ФБР, Центры по контролю и профилактике заболеваний, которые отвечали за большую часть реакции США на пандемию коронавируса, а также Министерство образования. Кроме того, он пообещал возродить национальную идентичность и назвал климатическую повестку "мистификацией".

"Зрители, похоже, были в восторге от сочетания в Рамасвами крайне правого популизма и юношеской энергии, а также от его готовности взаимодействовать с ними напрямую", — пишет The Guardian.

"Мне нравится то, что он несет нам. Он находится на том же уровне, что и я, где нет причин прятаться за компьютерами; он действительно говорит с людьми, проводит открытые дебаты и говорит с людьми по-настоящему, а не притворяется, как большая часть современного мира", — приводит издание мнение сторонника Рамасвами, который работает директором по обслуживанию автосалона.

При этом, как обращает внимание Politico, с рейтингом предпринимателя все не так просто. Большие показатели — это в основном результаты опроса в интернете, за счет которых Рамасвами зарабатывает в среднем 7,8%. При этом в телефонных опросах он возвращается на седьмое место с показателем всего 2,6%.

Объяснить такие данные однозначно невозможно. На них могут влиять демографические характеристики и интернет-грамотность сторонников Рамасвами, а также "сложности у белой аудитории, пытающейся произнести имя сына иммигрантов из Индии по телефону".

"Нет никаких сомнений в том, что Рамасвами поднимается. Вопрос только в том, насколько. Хотя сейчас его средний показатель RealClearPolitics составляет 6,1%, месяц назад он был 3,1%, а за месяц до этого — 2,2%", — констатировали в издании.

Лидия Мисник