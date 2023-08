Миллиарды — Украине, по $700 — американцам: вредят ли пожары на Гавайях имиджу Байдена?

Долгожданный визит

Лесной пожар на острове Мауи стал самым смертоносным в США более чем за век и самым крупным бедствием в истории Гавайев. В огне погибли по меньшей мере 114 человек. Это число может увеличиться, так как на данный момент 850 человек считаются пропавшими без вести. Из-за сильного ветра разгоревшийся 9 августа огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна: он сгорел полностью. Жилья лишились не менее 4,5 тыс. человек.

Губернатор штата Джош Грин оценил потери от катастрофы в $6 млрд. По его словам, "разрушены или повреждены более 2,2 тыс. построек", 86% из которых — жилые дома. На восстановление уйдет "невероятное количество времени", предупредил он.

На фоне большого количества скандалов и вызвавших осуждение комментариев Гавайи посетил президент США Джо Байден, как и обещал ранее. В своем выступлении он поделился историей о том, как сам пережил пожар 15 лет назад, когда молния ударила в его дом в Делавэре.

"Я не хочу сравнивать трудности, но у нас с Джилл есть небольшое представление о том, каково это — потерять дом. <…> Короче говоря, я чуть не потерял жену, свой Corvette 67 и кота", — сказал глава государства, слова которого приводит Fox News.

Но история впечатлила не многих. Как напоминает телеканал, в 2004 году Associated Press писала, что молния вызвала "небольшой пожар на кухне", с которым пожарные справились за 20 минут, им удалось не допустить распространения пламени за пределы комнаты.

Сам приезд Байдена на Гавайи не вызвал восторга у некоторых местных жителей. Его встретили табличками с гневными комментариями, пишет Newsweek.

"Бессердечный Джо"

Такая реакция на визит президента имела место на фоне ряда скандалов, которые возникли вокруг ситуации с пожарами. 10 августа Байден объявил происходящее на Гавайях крупным бедствием и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей. Вместе с тем СМИ и граждане ждали от самого президента комментариев по ситуации, но их не было практически неделю.

Впервые о пожаре его спросили 13 августа, когда он отдыхал на пляже возле своего загородного дома в Делавэре. Тогда он сказал репортеру "без комментариев", пишет Daily Mail. Другой журналист поймал его во время неспешной велопрогулки вдоль побережья Делавэра и спросил президента, не хочет ли он обсудить трагедию на Мауи. Байден ответил, что "следит за этим" (looking at it). После этого издание New York Post вышло с заголовком "Бессердечный Джо" и снимком улыбающегося главы государства на велосипеде.

Позже на выступлении в Милуоки Байден забыл название Мауи и назвал остров "тем, который вы все время видите по телевизору". "Военные вертолеты принимали участие в тушении пожаров на Большом острове, потому что на Большом острове продолжает что-то гореть", — сказал он.

Возмущение вызвали не только высказывания Байдена, но и выделенная им помощь пострадавшим. В Белом доме заявили, что каждая пострадавшая вынужденно перемещенная семья получит единовременную выплату в размере $700. Согласно информации на сайте Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), администрация выделила более $3,8 млн 1 640 домохозяйствам. Более $1,57 млн ​​из этих средств предназначены для первоначальной помощи в аренде жилья.

Эти средства начали сопоставлять с суммами, которые США регулярно направляют Украине.

"Байден выделяет одноразовый платеж в $700 бедным людям, которые потеряли все в огне Лахайны, но хочет отправить очередные $20 млрд Украине!" — написала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

По ее словам, суммы, выделенной потерявшим все американцам, хватит на один поход в магазин или на несколько ночевок в гостинице.

"Наше правительство каждый месяц отправляет Украине $1 млрд, чтобы финансировать их [украинцев] правительство, но не может потратить больше $700 на домохозяйство для американцев, которые потеряли все?!" — возмутилась Тейлор-Грин.

На недостаточную помощь со стороны государства жаловались и сами жители Мауи. Они отмечали, что в городах "царит хаос, людям по-прежнему нужны припасы", не хватает рабочей силы, пишет агентство Reuters. Жители Мауи призвали разработать "эффективный план по распределению необходимых вещей".

Пострадавшие также рассказали The New York Times, что от специальной сети добровольцев получили гораздо больше помощи, чем от правительства. Как сообщает газета, местные жители отчаянно искали бензин, телефонную связь и горячую еду, особенно после того, как из-за перебоев с электричеством холодильники и микроволновые печи стали бесполезными. Во многих случаях они обращались за помощью в церковь, к общественным организациям и волонтерам, чтобы разыскать пропавших без вести родственников или получить доступ к припасам, доставленным на частных лодках и самолетах.

Жертвы энергетического перехода

Еще один серьезный скандал на фоне пожаров разразился вокруг местной энергокомпании Hawaiian Electric, в адрес которой звучит большое количество обвинений в случившемся. Причиной тому могли стать размещенные в интернете видео и фото, на которых видно, что на линиях электропередачи произошло возгорание.

Как пишет The New York Times, против компании подано уже как минимум четыре иска. В них утверждается, что Hawaiian Electric небрежно относилась к эксплуатации и обслуживанию своего оборудования. Согласно позиции, изложенной в одном из исков, чтобы предотвратить возгорание линий, коммунальное предприятие должно было отключать электричество в периоды сильного ветра и засухи, как это практикуется в Калифорнии.

Исполнительный директор Шели Кимура в ответ заявила, что у компании нет программы по превентивному отключению электроэнергии для предотвращения пожаров. Отключение электроэнергии сделало бы невозможным использование медицинского оборудования, водяных насосов и других необходимых устройств.

Однако неотключение электричества не главное, что вменяют в вину Hawaiian Electric в сложившейся ситуации. Как пишет The Wall Street Journal, о растущем риске лесных пожаров на Мауи известно уже многие годы. Согласно данным Гавайской организации по управлению лесными пожарами, на которые ссылается издание, количество сожженных акров на острове резко возросло со 150 в 1999 году до 39 тыс. в 2019 году.

Эту проблему Hawaiian Electric обозначила как раз в 2019 году, пообещав предпринять ряд действий, чтобы свести к минимуму риск возникновения пожаров. При этом за четыре года — с 2019-го по 2022-й — компания инвестировала в проекты по борьбе с лесными пожарами на острове менее $245 тыс. Как утверждает WSJ, компания предупреждала о рисках возгорания линий электропередачи, но ждала годами, чтобы предпринять серьезные действия. В очередной раз в июне 2022 года Hawaiian Electric запросила у регулирующих органов разрешение на повышение ставок для финансирования более комплексного плана по подготовке сети к новым нагрузкам, связанным с изменением климата, включая высокий риск лесных пожаров. Компания заявила о намерении потратить около $190 млн на Гавайях на удаление потенциально опасных деревьев, замену и модернизацию линий электропередачи и другие защитные меры.

Как и во многих подобных процедурах, на продвижение предложения ушли месяцы. Hawaiian Electric отмечала, что существует срочная необходимость завершения модернизации, но отказывалась начинать работу до получения одобрения со стороны штата на возмещение затрат клиентов.

Основной акцент в своей деятельности, как пишет WSJ, в последние годы компания делала на санкционированном государством переходе на возобновляемые источники энергии. Гавайи начали заниматься этим в 2008 году, когда рост цен на нефть привел к тому, что тарифы на электроэнергию Hawaiian Electric "взлетели до небес". В 2015 году законодатели приняли закон, обязывающий штат к 2045 году полностью перейти на возобновляемые источники. Это стало первым подобным требованием в США. Законопроект представил демократ Крис Ли, который отмечал, что стопроцентный переход на возобновляемые источники энергии сделает для снижения цен на энергию для местных жителей в долгосрочной перспективе больше, чем что-либо еще.

Hawaiian Electric предпочла сосредоточить силы именно на энергетическом переходе и даже пообещала в 2017 году, что завершит план на пять лет раньше запланированного срока.

"В ретроспективе становится очевидным, что мы не были так сосредоточены на пожарных рисках, как должны были", — сказал Дуг Маклеод, который несколько лет работал комиссаром по энергетике округа Мауи.

Что будет с рейтингами демократов

О том, как пожары и разразившиеся вокруг них скандалы скажутся на рейтинге демократов, говорить пока рано. Как и прежде, национальный агрегатор опросов общественного мнения Real Clear Politics указывает на примерно равные шансы на победу на предстоящих выборах у Байдена и у его соперника Дональда Трампа.

В то же время вряд ли можно говорить, что эти события остались незамеченными для американцев. "Это безумие. Гавайи — часть США. Они должны получить намного больше помощи, чем им было дано", — приводит Fox News мнение одного из опрошенных им граждан.

Тем не менее есть и альтернативная точка зрения. Другой собеседник телеканала выразил мнение, что Байден в сложившейся ситуации сделал все, что мог.

Сам президент заверяет, что намерен поддерживать пострадавшие территории столько, "сколько потребуется".

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Мауи оправиться и восстановиться после этой трагедии. Мы сосредоточены на уважении священных земель, культур и традиций", — сказал глава государства.

Лидия Мисник