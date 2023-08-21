21 августа, 14:06

На Гавайях число погибших из-за лесных пожаров возросло до 114

Еще 850 человек считаются пропавшими без вести, сообщил мэр округа Мауи Ричард Биссен

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Лесные пожары на Гавайях унесли жизни 114 человек, еще 850 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил мэр округа Мауи Ричард Биссен.

Читайте также
Самые смертоносные пожары в США за столетие. Что известно о бедствии на Гавайях

По его словам, среди 114 погибших опознаны только 27, еще 850 человек считаются пропавшими без вести. "В этой цифре [имеются в виду пропавшие] есть и нечто положительное, потому что когда мы начали этот процесс [поисково-спасательную операцию], в списке было более 2 тыс. человек", - уточнил Биссен в видео, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация