На Гавайях число погибших из-за лесных пожаров возросло до 114

Еще 850 человек считаются пропавшими без вести, сообщил мэр округа Мауи Ричард Биссен

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Лесные пожары на Гавайях унесли жизни 114 человек, еще 850 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил мэр округа Мауи Ричард Биссен.

По его словам, среди 114 погибших опознаны только 27, еще 850 человек считаются пропавшими без вести. "В этой цифре [имеются в виду пропавшие] есть и нечто положительное, потому что когда мы начали этот процесс [поисково-спасательную операцию], в списке было более 2 тыс. человек", - уточнил Биссен в видео, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).