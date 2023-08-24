В первых дебатах республиканцев принимают участие восемь претендентов на пост президента

Бывший американский лидер Дональд Трамп отказался участвовать, сославшись на свое явное преимущество

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Участие в первых дебатах кандидатов от Республиканской партии принимают восемь претендентов на пост президента США, однако среди них нет лидера соцопросов - экс-президента Дональда Трампа.

В дебатах, трансляцию которых ведет телеканал Fox News, участвуют губернатор Флориды Рон Десантис (ему отведено центральное место на сцене как лидеру соцопросов среди тех, кто представлен на дебатах), бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

Трамп от участия отказался, сославшись на свое явное преимущество. При этом одновременно с началом дебатов на странице журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter) появилось видео с интервью Трампа, которое было записано заранее.

Дебаты начались с вопросов о внутренней политике. Сначала претендентам на пост президента США предложили прокомментировать слова появившейся недавно песни "Страна находится в упадке" - часть участников заявили, что в этом виноват нынешний президент Джо Байден. Затем последовал вопрос о том, верят ли они в изменение климата, на что Хейли, например, заявила, что беспокоится "о чистой воде, чистом воздухе, но есть правильный способ заниматься этим вопросом". Десантис отметил, что крупные медиа с помощью таких вопросов пытаются создать разногласия между республиканцами и демократами.

Следующий вопрос касался абортов - большинство кандидатов заняли здесь более жесткую позицию. Так, Пенс указал, что значительная часть американцев поддерживает законодательное регулирование абортов на федеральном уровне. Единственная участвующая в дебатах женщина Никки Хейли заявила, что выступает за право нерожденных детей на жизнь, но полагает, что такой закон через Конгресс не пройдет.

За первые 40 минут дебатов ни претенденты, ни ведущие не упомянули Трампа. За это время также не было вопросов о внешней политике, хотя Хейли обвинила Китай и Индию в том, что вредные выбросы в атмосферу именно их предприятий ведут к изменениям климата.