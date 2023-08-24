В США заявили о попытке кандидатов на пост президента втянуть страну в конфликт на Украине

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин отметила, что "наибольшую угрозу для США представляет БРИКС, возглавляемый Китаем, который обрушит экономику и уничтожит доллар"

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Почти все претенденты на пост президента США от Республиканской партии, участвующие в первых дебатах, стремятся еще сильнее втянуть Соединенные Штаты в конфликт на Украине. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"У меня до сих вызывает отвращение тот факт, что почти каждый кандидат прошлой ночью (выступая на дебатах - прим. ТАСС) - это яростные неоконсерваторы, стремящиеся втянуть Америку еще глубже в конфликт на Украине. Однако все они понятия не имеют, что наибольшую угрозу для США представляет собой БРИКС, возглавляемый Китаем, который обрушит нашу экономику и уничтожит наш доллар", - написала законодатель.

Бизнесмен Вивек Рамасвами стал единственным из восьми участников первых дебатов претендентов на пост президента США от Республиканской партии, кто выступил против продолжения и расширения помощи Украине. Комментируя свою позицию, Рамасвами заявил, что ресурсы США надо сосредоточить на защите южной границы от мигрантов.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее отказался участвовать в дебатах. Он критикует военную помощь Украине и утверждает, что в случае своей победы на выборах добился бы завершения конфликта за одни сутки.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.