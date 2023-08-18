Претендент на пост американского президента: США могут исчезнуть при конфликте с РФ и КНР

Вивек Рамасвами считает, что политика действующей администрации Вашингтона, оказывающей военную поддержку Украине, ведет к сближению Москвы и Пекина

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Претендент на должность президента США республиканец Вивек Рамасвами считает, что в случае конфликта с Россией и Китаем Соединенные Штаты могут прекратить свое существование в нынешнем виде.

"Думаю, есть вероятность того, что если мы вступим в конфликт с альянсом ядерных держав России и Китая, то США в том виде, какими мы их знаем, могут исчезнуть", - заявил Рамасвами в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, запись которого размещена на странице журналиста в соцсети X (ранее Twitter). При этом он выразил мнение, что политика действующей администрации президента США Джо Байдена, оказывающей военную поддержку Украине, ведет к сближению Москвы и Пекина.

"У нас нет возможностей для защиты от ядерного оружия", - продолжил республиканец. По его словам, политика США в области "национальной обороны уже давно не касается вопросов обороны".

Бизнесмен Рамасвами является основателем биофармацевтической компании Roivant Sciences, а также исполнительным председателем инвестиционного фонда Strive Asset Management. 22 февраля он объявил, что намерен участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. Ранее Рамасвами уже выступал за сокращение американской поддержки Украины.