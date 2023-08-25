Трамп впервые с января 2021 года опубликовал сообщение в соцсети X

Первым постом после продолжительного перерыва стала публикация его тюремной фотографии в синем костюме

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 8 января 2021 года сделал публикацию в социальной сети X (, ранее Twitter).

Первым постом после продолжительного перерыва стала публикация его тюремной фотографии в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, которая была сделана в четверг сотрудниками тюрьмы округа Фултон (штат Джорджия), где Трамп прошел формальную процедуру ареста. Этот снимок стал историческим, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото. Фотография сопровождается надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы", к публикации также прикреплена ссылка на сайт политика.

В четверг бывший американский лидер прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, его пребывание там было непродолжительным - около 20 минут. После этого Трамп был освобожден из-под стражи. У здания тюрьмы его ждали несколько десятков сторонников. Как ожидается, из Джорджии Трамп вернется в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Экс-президент был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, на сайте пенитенциарного учреждения появилась запись с его данными. Согласно опубликованной информации, рост политика составляет порядка 190 см, вес - около 97,5 кг.

Вскоре после того как 6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося тогда президентом, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, аккаунт политика в Twitter был заблокирован. После этого Трамп заявил о создании собственной соцсети Truth Social. После приобретения Twitter предпринимателем Илоном Маском в прошлом году Трампу был восстановлен доступ к его аккаунту, однако политик неоднократно заявлял, что не собирается пользоваться этой учетной записью и предпочитает публиковать сообщения в Truth Social.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, некоторых его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.