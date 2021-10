Своя "Правда". Трамп запускает соцсеть, чтобы "спасти страну"

Из-за этого Twitter начал помечать некоторые его посты как "потенциально вводящие в заблуждение". Уже тогда Трамп возмущался и намекал, что ему нужна другая платформа, где "левая цензура" не будет модерировать его сообщения. Чем все закончилось, и так известно.

После того как сторонники проигравшего выборы президента штурмовали Капитолий, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. В руководстве компании посчитали, что его голословные заявления о фальсификациях выборов могут спровоцировать насилие. К блокировке присоединились и другие IT-компании, в частности Facebook и YouTube. Все они ограничили работу соцсетей республиканца на своих условиях.

В результате бывший глава государства и все еще влиятельный американский политик был вынужден уйти в офлайн. Это и подтолкнуло его начать работу над собственной интернет-площадкой, которая, по словам самого экс-лидера, должна "дать отпор тирании больших IT-корпораций".

Республиканец уже пытался вернуться в онлайн

В начале мая у Трампа заработал сайт From the Desk of Donald J. Trump ("Со стола Дональда Трампа" — англ.), который визуально напоминал скорее личный блог. Зарегистрированные пользователи могли читать комментарии экс-президента, а также делиться ими в других соцсетях.

На единственной странице ресурса рекламировали продукцию со слоганом Make America Great Again, но кнопка "купить" на ней так и не заработала. Проект просуществовал всего месяц и закрылся в начале лета из-за низкой посещаемости. При этом в окружении республиканца тогда заявили, что блог удалили, потому что экс-президент собрался переходить в "другую соцсеть".

В СМИ ходили слухи, что речь идет о приложении Gettr, которое запустила бывшая команда Трампа. В руководстве компании говорили, что даже зарезервировали домен @realdonaldtrump для бывшего главы государства. Однако Трамп в соцсети так и не появился. Вместо этого на прошлой неделе он объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой и будет разработана TRUTH Social. Кроме того, группа готовится запустить свой стриминговый сервис.



TMGT стала публичной компанией путем слияния с Digital World Acquisition Group, чьи акции уже представлены на электронной бирже NASDAQ. Cтоимость объединенного бизнеса cтороны оценивают в $875 млн с учетом долгов. По оценкам Bloomberg, основанным на пресс-релизах и документах Комиссии по ценным бумагам и биржам, Трампу будет принадлежать более 50% совместной компании, что сделает его богаче, чем он когда-либо был.

Новая соцсеть должна заработать в 2022 году

Ее запуск предварительно намечен на первый квартал нового года. Однако приложение, которое начнут тестировать в ноябре, уже можно предзаказать в App Store.

"Мы живем в мире, где у "Талибана" [радикальное движение, запрещено в РФ] есть присутствие в Twitter, и при этом вашего любимого американского президента заставили замолчать", — приводятся в пресс-релизе TMTG слова республиканца.