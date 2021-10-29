Своя "Правда". Трамп запускает соцсеть, чтобы "спасти страну"

Приложение Дональда Трампа называется как главная газета Советского Союза — "Правда" (TRUTH Social). Бывший президент намерен продвигать в нем свои идеи и, возможно, использовать для будущей предвыборной кампании. Рассказываем, что мы знаем об этом проекте, и оцениваем его шансы на успех.
Соцсети сыграли решающую роль в судьбе Трампа
Еще во время президентской кампании 2016 года бизнесмен активно использовал Twitter. Рассуждая о наболевшем у американцев, ему удалось заработать немало политических очков, не выходя из Сети. Став президентом, Трамп практически отказался от пресс-службы, заменив ее Twitter. С помощью соцсети он анонсировал новые указы, увольнял подчиненных и вступал в перепалки со СМИ и политиками. Чрезмерная интернет-активность президента возмущала многих его оппонентов. Трамп и правда нередко допускал грамматические ошибки, писал неоднозначные заявления и даже перевирал факты, в частности про COVID-19.
Из-за этого Twitter начал помечать некоторые его посты как "потенциально вводящие в заблуждение". Уже тогда Трамп возмущался и намекал, что ему нужна другая платформа, где "левая цензура" не будет модерировать его сообщения. Чем все закончилось, и так известно.
После того как сторонники проигравшего выборы президента штурмовали Капитолий, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. В руководстве компании посчитали, что его голословные заявления о фальсификациях выборов могут спровоцировать насилие. К блокировке присоединились и другие IT-компании, в частности Facebook и YouTube. Все они ограничили работу соцсетей республиканца на своих условиях.
В результате бывший глава государства и все еще влиятельный американский политик был вынужден уйти в офлайн. Это и подтолкнуло его начать работу над собственной интернет-площадкой, которая, по словам самого экс-лидера, должна "дать отпор тирании больших IT-корпораций".
Республиканец уже пытался вернуться в онлайн
В начале мая у Трампа заработал сайт From the Desk of Donald J. Trump ("Со стола Дональда Трампа" — англ.), который визуально напоминал скорее личный блог. Зарегистрированные пользователи могли читать комментарии экс-президента, а также делиться ими в других соцсетях.
На единственной странице ресурса рекламировали продукцию со слоганом Make America Great Again, но кнопка "купить" на ней так и не заработала. Проект просуществовал всего месяц и закрылся в начале лета из-за низкой посещаемости. При этом в окружении республиканца тогда заявили, что блог удалили, потому что экс-президент собрался переходить в "другую соцсеть".
В СМИ ходили слухи, что речь идет о приложении Gettr, которое запустила бывшая команда Трампа. В руководстве компании говорили, что даже зарезервировали домен @realdonaldtrump для бывшего главы государства. Однако Трамп в соцсети так и не появился. Вместо этого на прошлой неделе он объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой и будет разработана TRUTH Social. Кроме того, группа готовится запустить свой стриминговый сервис.
TMGT стала публичной компанией путем слияния с Digital World Acquisition Group, чьи акции уже представлены на электронной бирже NASDAQ. Cтоимость объединенного бизнеса cтороны оценивают в $875 млн с учетом долгов. По оценкам Bloomberg, основанным на пресс-релизах и документах Комиссии по ценным бумагам и биржам, Трампу будет принадлежать более 50% совместной компании, что сделает его богаче, чем он когда-либо был.
Новая соцсеть должна заработать в 2022 году
Ее запуск предварительно намечен на первый квартал нового года. Однако приложение, которое начнут тестировать в ноябре, уже можно предзаказать в App Store.
"Мы живем в мире, где у "Талибана" [радикальное движение, запрещено в РФ] есть присутствие в Twitter, и при этом вашего любимого американского президента заставили замолчать", — приводятся в пресс-релизе TMTG слова республиканца.
Экс-лидер также указывает, что для полного завершения интернет-проекта ему понадобятся несколько лет и большие финансовые вложения. Для этого, по мнению Трампа, у него есть все необходимое.
"Для меня это начинание связано не только с политикой. Оно связано со спасением нашей страны", — говорится в его заявлении.
Согласно информации издания Axios, провайдером для размещения новой соцсети Трампа станет лояльная республиканцам компания RightForge. Она специализируется на интернет-инфраструктуре и якобы готовится к тому, что у TRUTH Social будет более 75 млн пользователей, для чего "закладывает фундамент" и размещает "повсюду серверы". Это должно защитить новую соцсеть от возможного удаления с хостинга, как это было, например, с Parler.
При этом уже через два часа после анонса запуска TRUTH Social хакеры, связанные с группой Anonymous, получили доступ к частной версии соцсети, создав там поддельные учетные записи, в том числе от лица самого Трампа.
Используя фальшивый аккаунт "donaldjtrump", хакеры опубликовали изображение испражняющихся свиней и написали нецензурную тираду в адрес главы Twitter Джека Дорси. Кроме того, они интересовались местонахождением бывшей первой леди Мелании Трамп.
Инцидент сразу же вызвал вопросы касательно безопасности новой соцсети. При этом на фоне новостей о слиянии акции Digital World Acquisition Corp (DWAC) все равно росли более чем на 400%, несмотря на инцидент со взломом.
Приложение Трампа может стать еще одним Gettr или Parler
В обозримом будущем TRUTH Social вряд ли станет таким же массовым явлением, как Facebook или Twitter. В первую очередь из-за ее политизированности. Скорее всего, соцсеть заинтересует в основном ядерный электорат Трампа, может, и тех, кто уже получил бан на Facebook или Twitter.
Как показывает опыт Gettr или Parler, пока альтернативные площадки в основном притягивают людей с маргинальными взглядами, которые наполняют ее таким же маргинальным контентом. Так, из-за слабой модерации и отсутствия "цензуры" самопровозглашенная колыбель свободы Parler быстро превратилась в площадку ненависти и теорий заговора, где обсуждали отрицание Холокоста, антиваксерскую повестку и QAnon (теория заговора мировых элит, с которыми борется Трамп). Это привело к удалению соцсети из App Store и Google Play.
С похожими проблемами сталкивался и Gettr, который быстро наводнили фейковые профайлы известных людей. К примеру, аккаунт, выдающий себя за Дональда Трампа, набрал там 23 тыс. подписчиков. В соцсеть активно вступали сторонники QAnon, антимасочники и антипрививочники, ультраправые радикалы.
Что касается TRUTH Social, то эта соцсеть может стать лучшей версией Gettr или Parler, но вряд ли заменит мейнстримные площадки.
"Дональд Трамп явно хочет вернуть свой рупор. Он считает, что это его шанс. Но если он действительно хочет быть услышанным, ему нужны платформы гигантов, которые в ближайшее время точно не позволят ему вернуться", — приводит "Би-би-си" слова своего тех-корреспондента в США Джеймса Клейтона.
С этим согласен и эксперт агентства Bloomberg.
"Это все равно не вернет ему тот медийный статус, которым он так дорожил, когда был в Twitter и Facebook, по той же причине, по которой провалились Gettr, Parler и Rumble", — говорится в материале. Широкая общественность, в том числе важнейшие представители СМИ, не посещают эти сайты, как и большинство других людей.
Проще говоря, по мнению СМИ и экспертов, новая соцсеть наверняка поможет Трампу собрать своих сторонников "под один зонтик", но вовсе не расширить аудиторию.
Дмитрий Беляев