Своя "Правда". Трамп запускает соцсеть, чтобы "спасти страну"

Приложение Дональда Трампа называется как главная газета Советского Союза — "Правда" (TRUTH Social). Бывший президент намерен продвигать в нем свои идеи и, возможно, использовать для будущей предвыборной кампании. Рассказываем, что мы знаем об этом проекте, и оцениваем его шансы на успех. Соцсети сыграли решающую роль в судьбе Трампа Еще во время президентской кампании 2016 года бизнесмен активно использовал Twitter. Рассуждая о наболевшем у американцев, ему удалось заработать немало политических очков, не выходя из Сети. Став президентом, Трамп практически отказался от пресс-службы, заменив ее Twitter. С помощью соцсети он анонсировал новые указы, увольнял подчиненных и вступал в перепалки со СМИ и политиками. Чрезмерная интернет-активность президента возмущала многих его оппонентов. Трамп и правда нередко допускал грамматические ошибки, писал неоднозначные заявления и даже перевирал факты, в частности про COVID-19.

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Из-за этого Twitter начал помечать некоторые его посты как "потенциально вводящие в заблуждение". Уже тогда Трамп возмущался и намекал, что ему нужна другая платформа, где "левая цензура" не будет модерировать его сообщения. Чем все закончилось, и так известно. После того как сторонники проигравшего выборы президента штурмовали Капитолий, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. В руководстве компании посчитали, что его голословные заявления о фальсификациях выборов могут спровоцировать насилие. К блокировке присоединились и другие IT-компании, в частности Facebook и YouTube. Все они ограничили работу соцсетей республиканца на своих условиях. В результате бывший глава государства и все еще влиятельный американский политик был вынужден уйти в офлайн. Это и подтолкнуло его начать работу над собственной интернет-площадкой, которая, по словам самого экс-лидера, должна "дать отпор тирании больших IT-корпораций". Республиканец уже пытался вернуться в онлайн В начале мая у Трампа заработал сайт From the Desk of Donald J. Trump ("Со стола Дональда Трампа" — англ.), который визуально напоминал скорее личный блог. Зарегистрированные пользователи могли читать комментарии экс-президента, а также делиться ими в других соцсетях. На единственной странице ресурса рекламировали продукцию со слоганом Make America Great Again, но кнопка "купить" на ней так и не заработала. Проект просуществовал всего месяц и закрылся в начале лета из-за низкой посещаемости. При этом в окружении республиканца тогда заявили, что блог удалили, потому что экс-президент собрался переходить в "другую соцсеть". В СМИ ходили слухи, что речь идет о приложении Gettr, которое запустила бывшая команда Трампа. В руководстве компании говорили, что даже зарезервировали домен @realdonaldtrump для бывшего главы государства. Однако Трамп в соцсети так и не появился. Вместо этого на прошлой неделе он объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой и будет разработана TRUTH Social. Кроме того, группа готовится запустить свой стриминговый сервис.



TMGT стала публичной компанией путем слияния с Digital World Acquisition Group, чьи акции уже представлены на электронной бирже NASDAQ. Cтоимость объединенного бизнеса cтороны оценивают в $875 млн с учетом долгов. По оценкам Bloomberg, основанным на пресс-релизах и документах Комиссии по ценным бумагам и биржам, Трампу будет принадлежать более 50% совместной компании, что сделает его богаче, чем он когда-либо был. Новая соцсеть должна заработать в 2022 году Ее запуск предварительно намечен на первый квартал нового года. Однако приложение, которое начнут тестировать в ноябре, уже можно предзаказать в App Store. "Мы живем в мире, где у "Талибана" [радикальное движение, запрещено в РФ] есть присутствие в Twitter, и при этом вашего любимого американского президента заставили замолчать", — приводятся в пресс-релизе TMTG слова республиканца.

Экс-лидер также указывает, что для полного завершения интернет-проекта ему понадобятся несколько лет и большие финансовые вложения. Для этого, по мнению Трампа, у него есть все необходимое. "Для меня это начинание связано не только с политикой. Оно связано со спасением нашей страны", — говорится в его заявлении. Согласно информации издания Axios, провайдером для размещения новой соцсети Трампа станет лояльная республиканцам компания RightForge. Она специализируется на интернет-инфраструктуре и якобы готовится к тому, что у TRUTH Social будет более 75 млн пользователей, для чего "закладывает фундамент" и размещает "повсюду серверы". Это должно защитить новую соцсеть от возможного удаления с хостинга, как это было, например, с Parler. При этом уже через два часа после анонса запуска TRUTH Social хакеры, связанные с группой Anonymous, получили доступ к частной версии соцсети, создав там поддельные учетные записи, в том числе от лица самого Трампа. Используя фальшивый аккаунт "donaldjtrump", хакеры опубликовали изображение испражняющихся свиней и написали нецензурную тираду в адрес главы Twitter Джека Дорси. Кроме того, они интересовались местонахождением бывшей первой леди Мелании Трамп. Инцидент сразу же вызвал вопросы касательно безопасности новой соцсети. При этом на фоне новостей о слиянии акции Digital World Acquisition Corp (DWAC) все равно росли более чем на 400%, несмотря на инцидент со взломом. Приложение Трампа может стать еще одним Gettr или Parler В обозримом будущем TRUTH Social вряд ли станет таким же массовым явлением, как Facebook или Twitter. В первую очередь из-за ее политизированности. Скорее всего, соцсеть заинтересует в основном ядерный электорат Трампа, может, и тех, кто уже получил бан на Facebook или Twitter.

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