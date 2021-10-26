СМИ: компания RightForge станет провайдером для размещения новой соцсети Трампа

ТАСС, 26 октября. Американская компания RightForge предоставит свои ресурсы для размещения социальной сети Трампа TRUTH Social. Об этом сообщил во вторник информационный портал Axios со ссылкой на генерального директора компании Мартина Авила.

Не Twitter так Gettr. Как команда Трампа создает "свободную от цензуры" соцсеть

По его словам, команда Трампа обратилась к RightForge летом этого года. Компания, специализирующаяся на интернет-инфраструктуре, готовится к тому, что у TRUTH Social будет более 75 млн пользователей - и для этого "закладывает фундамент" для создания глобальной сети и размещает "повсюду серверы".

Как сообщает портал, представители команды Трампа отказались комментировать, является ли RightForge их провайдером.

На прошлой неделе бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group, под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием TRUTH Social. Ожидается, что бета-тестирование приложения для соцсети начнется уже в ноябре этого года, а его запуск намечен на первый квартал 2022 года.

Трамп был заблокирован в основных социальных сетях - Twitter, Facebook, а также на платформе YouTube. Бывший президент США пообещал, что в его новой социальной сети TRUTH Social не будет цензуры, "непонятных блокировок, демонетизации и махинаций с алгоритмами в политических целях".