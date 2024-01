Зачем Байден ополчился на хуситов. И почему тем на него наплевать

Президент США Джо Байден © AP Photo/ Ben McKeown

Для Джо Байдена новый год в прямом смысле слова начался с военных приготовлений. По свидетельству газеты Politico, утром 1 января на оперативном совещании со своими помощниками президент США поручил Пентагону составлять конкретные планы ударов по йеменским хуситам, а Госдепартаменту — проталкивать в ООН резолюцию по безопасности судоходства в Красном море. 10 января такая резолюция была принята, а буквально на следующий день Байден объявил о начале ракетных обстрелов Йемена под предлогом защиты американских, израильских и других судов от посягательств со стороны хуситов.

По данным справочной службы ТАСС, так именуют последователей движения "Ансар Аллах", созданного в Йемене в начале 1990-х годов Хусейном аль-Хуси, а после его гибели в 2004 году возглавленного его братом Абдель Малеком. Шииты — приверженцы этого движения составляют около трети из 33 млн преимущественно суннитского населения страны и сражаются за расширение автономии своих провинций. Они контролируют столицу Йемена — Сану, но официальным международным признанием не пользуются и именуются повстанцами.

На Западе принято считать, что в своей борьбе "Ансар Аллах" опирается на поддержку Ирана. Поэтому с американского ракурса мне лично текущая ситуация напоминает прежде всего о том, что в политической верхушке Вашингтона уже не первое десятилетие считается допустимым "шутливо" напевать "Бомби, бомби, бомби Иран!" — на мотив известной песни рок-группы The Beach Boys "Barbara Ann".

А непосредственным поводом для нынешней "разборки" США с хуситами стало то, что те стремятся установить морскую блокаду Израиля и тем самым вынудить его прекратить истребление палестинцев в Газе. Соответственно, они действительно пытаются атаковать суда тех стран, которые, по их разумению, способствуют продолжению геноцида. В ответ дядя Сэм со своими подручными бомбит их самих.

"Растоптали все нормы права"

Волны налетов с кораблей ВМС США накатываются на Йемен регулярно, конца им пока не видно. В Вашингтоне для оправдания собственного разбоя хуситов спешно вновь причислили к разряду "международных террористов", в котором те уже состояли при прежней республиканской администрации Дональда Трампа, но из которого при Байдене были поначалу исключены. Трамписты теперь этим козыряют, байденовцы неуклюже оправдываются, что, мол, исключали по соображениям гуманности — чтобы помогать простым йеменцам. Думаю, цена подобных заверений ясна всем, кто когда-либо сталкивался с американскими санкциями.

Кроме того, как водится у англосаксов, для ударов по хуситам сколочена "международная коалиция", но и этот фиговый листок мало кому отводит глаза. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе своей большой пресс-конференции, что "Соединенные Штаты вместе с англичанами и некоторыми другими своими союзниками нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета Безопасности, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство". "Бомбить Йемен никто никого не уполномочивал — собственно, так же, как и никто в 2011 году не уполномочивал НАТО бомбить Ливию", — подчеркнул российский министр. Сейчас он, кстати, находится с визитом в Нью-Йорке для участия в заседаниях СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине.

В том же духе, что и Лавров, оценивает ситуацию его пекинский коллега Ван И. "Международное сообщество не позволяло ни одному государству наносить удары по территории Йеменской Республики", — заявил он, согласно публикации в газете Al-Ahram, в ходе визита в Египет. "Необходимо уважать суверенитет Йемена и иных стран, имеющих выход к Красному морю, не следует подливать масла в огонь", — добавил китайский дипломат.

И даже такой союзник англосаксов по НАТО, как президент Турции Тайип Эрдоган, обвинил Вашингтон и Лондон в "непропорциональном применении силы" в Йемене. "Они пытаются превратить Красное море в море крови", — сказал турецкий лидер 12 января после пятничных молитв в Стамбуле о действиях США и Великобритании.

Конечно, показательно и то, что американцы, несмотря на все старания, не смогли втянуть в свою новую авантюру ни одну из арабских стран, кроме Бахрейна. Это отмечают и в самом Вашингтоне. Так, профильный специалист из Джорджтаунского университета, основатель и руководитель консультативной фирмы Gulf State Analytics Джорджо Кафьеро в комментарии для сетевого издания Responsible Statecraft подчеркнул: "Весьма существенен тот факт, что ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ — две ключевые страны той арабской военной коалиции, которая в 2015 году начала сражаться с хуситами, — не присоединились к операции "Страж благосостояния" (Prosperity Guardian; так официально именуются действия ВМС США — прим. авт.)". "Примечательно, что и Египет, крупное арабское государство, имеющее 930-мильный участок побережья Красного моря, также отказался в ней участвовать", — указал Кафьеро.

Посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд заявила в эфире CNN, что дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта грозит отбросить весь регион "обратно в каменный век". Cпецпосланник ООН по Йемену шведский дипломат Ханс Грундберг также выразил обеспокоенность ситуацией в арабской стране на фоне ударов США и Великобритании. Согласно заявлению, распространенному его аппаратом, он "настоятельно призывает все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и отдавать предпочтение дипломатическим каналам перед военными вариантами, а также призывает к деэскалации".

"Лучший из худших" вариантов

В общем, с реальным отношением к происходящему в мире все более или менее понятно. Но интересно, что и во внутриполитическом контексте в США, целиком определяемом сейчас предстоящими в ноябре президентскими выборами, выгода для Байдена от прямой военной конфронтации с хуситами, мягко говоря, неочевидна. Скорее, по определению бывшего посла США в Йемене, а ныне научного сотрудника Института Ближнего Востока в Вашингтоне Джеральда Файрстина, в Белом доме сочли, что для них это "наименее неудачный из имеющихся плохих вариантов" (least bad of the bad options that they had). Так сказать, лучший из худших.

Судите сами. Критики обычно предполагают, что хозяин Белого дома хочет развязать "маленькую победоносную войну", чтобы отвлечь внимание от своих слабостей и неудач и набрать политические очки в глазах избирателей перед выборами. Но тот же Файрстин говорит о своих бывших коллегах в правительстве США: "Думаю, у них нет каких-то особых ожиданий, что [начатая операция] принесет успех в плане сдерживания, ослабления или поражения хуситов". Байден и сам публично признает, что йеменцы продолжают сопротивление. А их лидер Абдель Малек аль-Хуси объявил в подконтрольных районах мобилизацию и публично подчеркнул, что действия агрессоров "не смогут ограничить действия и потенциал йеменских вооруженных сил". То есть если что и демонстрируется, так это неспособность США достигать заявленных целей.

"Снова бомбим всех подряд"…

Трамп, только что начавший внутрипартийный отборочный этап предвыборной гонки с триумфальной победы в штате Айова, использует ситуацию вокруг Йемена в привычном ключе: для безудержной саморекламы и такой же критики соперника. "Что же получается, — написал он в своей соцсети Truth ("Правда") сразу после первых ударов по хуситам. — Мы СНОВА бомбим всех подряд на Ближнем Востоке (где я победил ИГИЛ!), а наш министр обороны... ведет войну со своего ноутбука в больничной палате!" В цитате сохранена орфография оригинала.

Шеф Пентагона Ллойд Остин, как ныне известно, был экстренно госпитализирован на две недели для лечения осложнений после операции по поводу рака простаты. Произошло это, по свидетельству Politico, 1 января — после описанного выше утреннего совещания с президентом. Однако ни Белому дому, ни тем более народу и прессе министр и его команда о госпитализации не докладывали; теперь идет служебное разбирательство по вопросу о том, как это стало возможным и под чьим началом реально оставалось военное ведомство. Все это вызвало скандал, ударивший и по Байдену.

А Трамп, конечно, старался и старается всемерно этот скандал раздувать. "Вспомните: это та же самая шайка, которая "капитулировала" в Афганистане, за что никого не привлекли к ответу и не УВОЛИЛИ, — написал он в своем комментарии. — То был самый позорный "момент" в истории Соединенных Штатов. Теперь у нас есть войны на Украине, в Израиле и Йемене, но нет "войны" [c нелегальной миграцией] на нашей южной границе. Умно, нечего сказать! Криводушный (crooked) Джо Байден — худший президент в истории США".

"Гвоздь в крышку гроба"

Демонстративное возмущение фактического лидера республиканцев понятно, но вопросы и претензии к Белому дому имеются сейчас в США не только у оппозиции. По свидетельству либеральной британской The Guardian, бомбежки Йемена вызвали "двухпартийный хор" возмущенных откликов в Конгрессе США; "критики слева и справа" напоминали, что вступление в войну — прерогатива законодательной, а не исполнительной ветви власти.

Вот для примера пара характерных оценок. "Это неприемлемое нарушение конституции, — написала в соцсетях демократ из штата Вашингтон Прамила Джаяпал, возглавляющая так называемый "прогрессивный кокус" — объединение либералов-единомышленников в Конгрессе. — Первая статья [конституции] требует, чтобы военные действия были разрешены Конгрессом". "Прежде чем бить по хуситам в Йемене и вовлекать нас в еще один ближневосточный конфликт, президенту положено обращаться в Конгресс, — констатировал и крайне консервативный сенатор из Юты Майкл Ли. — Это первая статья конституции. И я буду это отстаивать, кто бы ни находился в Белом доме — демократ или республиканец".

Между прочим, согласно публикации, Байдену припомнили в данном контексте и его собственную запись в Twitter (ныне соцсеть X), которую он сделал в 2020 году в качестве кандидата в президенты. "Дональд Трамп не вправе вовлекать нас в войну с Ираном без одобрения Конгресса, — написал тогда нынешний хозяин Белого дома. — Никакой президент не вправе втягивать нашу страну в войну без осознанного согласия (informed consent) американского народа".

Теперь же и сам он едва ли может рассчитывать на такое согласие. Заголовок статьи в журнале Newsweek говорит сам за себя: "Удары по Йемену вбивают еще один гвоздь в крышку гроба Джо Байдена для избирателей-мусульман". Публикация подготовлена на базе проведенного изданием опроса "активистов и членов общины".

От себя могу добавить, что один из московских коллег на днях спросил меня, почему американский народ безмолвствует, когда власти США творят беспредел. Я ответил, что на самом деле антивоенные протесты идут, но все же переадресовал вопрос знакомой американке. Та не политолог, а медработник, но у нее, видимо, накипело, и она разразилась в нашем с ней чате пламенной "речью" с такими пассажами: "Насчет хуситов здесь большинство даже не знает, кто это и где. Как любая огромная страна [Америка] не слишком интересуется "заграницей" особенно далекой". И далее: "...Нас налогоплательщиков трясут как грушу но Украине насчет доить нас ну уж никак не переплюнуть Израиль. Задолбали всех — работаешь работаешь а деньги распыляют на смерть людей и разруху других стран". Дама родом с Украины и писала вперемешку по-английски и по-русски; в цитате сохранена авторская пунктуация.

"Политические издержки войн"

Интересный комментарий, по сути, на ту же тему опубликовал на днях и Сеймур Херш, широко известный своими разоблачительными журналистскими расследованиями — в частности, о роли властей США в диверсии 2022 года на газопроводах "Северный поток". Нынешняя его работа озаглавлена "Политические издержки войн Байдена".

"Сознает ли наш президент, что возглавляемые Америкой атаки на хуситов даже в случае успеха не компенсируют тот политический урон, который он уже несет из-за своей продолжающейся поддержки проигрываемой войны на Украине?" — ставит вопрос маститый комментатор. И сам себе отвечает: "Навряд ли. И, что еще существеннее, едва ли он сознает издержки, особенно в голосах молодых избирателей, от своей неготовности прекратить поставки оружия Израилю и потребовать прекращения огня от [израильского лидера Биньямина] Нетаньяху".

"Байден, возможно, рассматривает верность избранному курсу как необходимое условие для переизбрания на второй срок, но с этим не согласны многие люди, глубоко вовлеченные в сбор средств для демократов, причем на высоком уровне, — пишет Херш. — Насколько известно, у этих инсайдеров есть понимание, что бывший президент [США] Барак Обама, который ни в коем случае не признает публично масштабов своего недовольства, опасается, что шансы на успех в гонке против Трампа стремительно уменьшаются (dwindling) — если не сменить стратегию и, прежде всего, не убедить Байдена отказаться от контроля над финансами [предвыборной] кампании. Это рассматривается как первый шаг к взятию кампании под контроль и, возможно, убеждению действующего президента сойти с круга".

Насколько обоснованы такие оценки и ожидания, со стороны не скажешь. Но то, что заокеанская партия власти сейчас серьезно опасается эту власть потерять, не вызывает никаких сомнений; об этом уже давно и достаточно откровенно пишут либеральные СМИ США. А осенью 2023 года дело дошло до того, что Дэвид Аксельрод, бывший главный политстратег в команде Обамы и реально близкий к нему человек, публично призвал Байдена еще раз хорошенько подумать, стоит ли продолжать гонку, — в свете растущего отставания от Трампа в ряде ключевых штатов. В ответ, по сообщениям многих СМИ, Байден тогда приватно обматерил Аксельрода, а вскоре заявил, что ни при каких условиях не снимется с гонки.

"Феномен Вьетконга"

Как бы то ни было, Херш считает сейчас предпочтительными шансы на то, что Трамп, "если его не стреножат, прорвется в ноябре к победе и может заодно принести [своей партии] Палату [представителей] и Сенат" Конгресса США. Но даже более интересной мне показалась в его новом тексте другая тема.

Ссылаясь на профессора-ближневосточника из Принстонского университета Бернарда Хейкела, Херш уподобляет йеменских хуситов партизанам Вьетконга, т.е. Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, которые во второй половине прошлого века "успешно противостояли США", стойко и мужественно держались под бомбежками, наносили захватчикам немалый урон и в конце концов изгнали их со своей земли. "Феноменом Вьетконга" в наши дни он называет способность йеменцев сохранять силы под американскими и британскими ракетными обстрелами и наносить встречные удары.

Замечу, кстати, что практически этот же тезис, хоть и в другом историческом контексте, я еще несколькими днями ранее слышал от аналитика МГИМО МИД РФ Андрея Сушенцова, когда они с коллегами представляли свои геополитические прогнозы на 2024 год. При обсуждении ситуации вокруг Йемена Сушенцов указал, что операция, которую США пытаются проводить против хуситов, "несоразмерно дорога сравнительно с уроном", который англосаксы реально способны наносить своему противнику. "Подобного рода операции США вели против афганских талибов; ключевая задача там [тоже] была найти цель, достойную поражения", — напомнил специалист. Политически для Байдена параллель с Афганистаном сейчас, пожалуй, более убийственна, чем с Вьетконгом.

А насчет Херша стоит напомнить, что он в 1970 году получил журналистскую Пулитцеровскую премию за освещение расправы над жителями вьетнамской деревни Сонгми. Та трагедия стала едва ли не самым ярким символом военных преступлений США во Вьетнаме; автору та его работа принесла поистине мировую известность.

Теперь же он, по его словам, спросил "одного своего старого друга, ветерана-нефтяника" о перспективах новой американской авантюры, и тот ответил: "Хуситов ни в коем случае нельзя недооценивать. Их не страшит пренебрежение (disrespect)".

По-моему, в данном случае имеется в виду то презрение к врагу перед лицом смертельной опасности, которое в древней русской летописи выражалось словами "мертвые сраму не имут". Плевать хуситы хотели на Байдена с его угрозами.