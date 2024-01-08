Остин не намерен уходить в отставку из-за ситуации со своей госпитализацией

В пресс-службе Пентагона заявили, что министр обороны США приступил к выполнению своих обязанностей

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин не намерен уходить в отставку в связи с тем, что Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации своего руководителя. Об этом проинформировал пресс-секретарь военного ведомства генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, министр "не планирует уходить в отставку" в связи со случившимся. "Он (Остин - прим. ТАСС) продолжает сосредоточиваться на выполнении своих обязанностей в качестве министра", - добавил пресс-секретарь.

"Он в полной мере приступил к выполнению своих обязанностей. <...> Он ежедневно получает оперативную информацию и данные разведки", - подчеркнул Райдер.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не планирует отправлять в отставку Остина, однако вашингтонская администрация проведет проверку в связи с тем, что Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации своего руководителя.

Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер "в полной мере доверяет" 70-летнему Остину. Министр в настоящее время все еще находится в медцентре им. Уолтера Рида (штат Мэриленд, в окрестностях Вашингтона).

Ранее члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Газета Politico проинформировала, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра. Шеф Пентагона был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой.