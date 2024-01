Год-Волдеморт. Геополитические прогнозы на 2024 год

13 января состоялись выборы главы администрации Тайваня, сегодня в Айове открывается сезон праймериз перед ноябрьскими президентскими выборами в США. В общей сложности в течение года "целая треть населения планеты" должна прийти на избирательные участки. Такая оценка содержится в новом докладе нью-йоркской консультативной фирмы Eurasia Group об основных факторах риска в геополитике и бизнесе на ближайшие 12 месяцев.

Казалось бы, при такой перспективе от американцев надо ждать ликования по поводу глобального торжества демократии, но его в тексте нет и в помине. Напротив, с первых же слов подчеркнуто, что "политически" наступил "год-Волдеморт; annus horribilis (лат., "ужасный год"); год, который нельзя называть". С основателем и руководителем фирмы Иэном Бреммером мы давние знакомые; за его прогнозами я слежу с тех пор, как они в 2016 году начали выпускаться, но подобного алармизма не припоминаю.

"Три войны"

Мрачный настрой политологов с берегов Гудзона легко объясним. На их взгляд, в нынешнем году "в мировых делах будут доминировать три войны": "России против Украины" (точнее, конечно, России против коллективного Запада на Украине), "Израиля против ХАМАС" и, наконец, "Соединенных Штатов против самих себя" — в ходе тех самых выборов. Как резонно замечает в своем редакционном комментарии китайская The Global Times, Вашингтон имеет прямое отношение ко всем трем этим конфликтам, поэтому "справедливо сказать, что глобальные риски в 2024 году исходят от США".

Собственно говоря, признают это и сами американцы, пусть и завуалированно. Во-первых, они ставят свою домашнюю политическую смуту на первое место среди причин глобальной нестабильности. Во-вторых, считают все три перечисленные "крупные конфронтации" "прямым следствием нынешнего бесполярного (G-Zero) мира". А эта концепция изначально была увязана с идеей так называемого "лидерства" США в мировых делах.

Бреммер, собственно, и придумал ее более десяти лет назад как символ постепенной утраты Вашингтоном этого самого пресловутого "лидерства". И с ним, пожалуй, можно согласиться — за вычетом тезиса о том, будто Америка и "не хочет" быть мировым жандармом. На взгляд со стороны, хотеть-то дядя Сэм хочет, более того — цепляется за эту роль изо всех сил (нанося, например, в самые последние дни удары по йеменским хуситам), но вот силы-то у него действительно иссякают.

А Бреммер с использованием своего эвфемизма предупреждает в докладе, что G-Zero "в силу своей природы станет порождать в предстоящие годы все больше неразрешимых конфликтов — вопрос лишь в том, где, когда и насколько дестабилизирующих". На его взгляд, это чревато дальнейшим обострением нынешней "геополитической рецессии". Смысл, по-моему, понятен: по-русски это называется ловить рыбу в мутной воде, и от этого занятия Вашингтон явно отказываться не намерен.

"США против самих себя"

При описании главного, на их взгляд, фактора риска — "США против самих себя" — нью-йоркские евразийцы не жалеют мрачных красок. На их взгляд, "выборы 2024 года станут для американской демократии таким испытанием, какого она не проходила уже полтораста лет", то есть со времен Гражданской войны. Опять же соглашусь: со стороны тоже складывается впечатление, что сложная (и, кстати, как мне напомнил на днях знакомый канадский историк, очень дорогостоящая) конструкция сдержек и противовесов, веками обеспечивавшая более или менее гладкую ротацию политической власти в США, становится все более шаткой и, того гляди, пойдет вразнос.

Нью-йоркские евразийцы прежде всего констатируют, что "легитимность и функциональность" американской политической системы поставлены сейчас под большой вопрос, что "общественное доверие к таким ключевым институтам, как Конгресс, судебная власть и СМИ, находится на исторически низких, а поляризация и межпартийная рознь — исторически высоких уровнях". Они напоминают, что вероятные кандидаты в президенты от обеих ведущих партий — действующий хозяин Белого дома демократ Джо Байден и его предшественник и возможный преемник республиканец Дональд Трамп — "уникально негодны для работы" (uniquely unfit for office) в силу возраста, состояния здоровья и юридических проблем; что "подавляющее большинство американцев не хотят видеть во главе страны ни того, ни другого".

Аналитики исходят из того, что "проигравшая [на выборах] сторона — будь то демократы или республиканцы — сочтет исход нелегитимным и не будет готова с ним согласиться". Правда, на их взгляд, лично Байден в случае неудачи все же признает поражение, но вот Трамп, которому грозят тюремные сроки, ни за что этого не сделает, а станет отбиваться любыми "легальными и нелегальными" способами.

"Реальный и почти неизбежный риск"

В любом случае накала страстей в стране до и после выборов это не уменьшит. Авторы предупреждают, что "широкое распространение актов насилия — реальный (и даже почти неизбежный) риск" для США. Более того, на их взгляд, "маловероятно, но не исключено" (plausible), что "самая могущественная в мире страна" вообще "не сможет провести 5 ноября свободные и честные выборы", поскольку "множество зарубежных (и не так уж мало внутренних) врагов ничего так не жаждут, как усиления хаоса в Америке".

Общий вывод из всего этого безотраден: "Соединенные Штаты — и без того уже самая разобщенная и дисфункциональная развитая промышленная демократия. Выборы 2024 года усугубят эту проблему, кто бы на них ни победил. При полной неопределенности исхода голосования (во всяком случае, пока) единственное, в чем можно быть уверенным, — это дальнейший подрыв социальной сплоченности, политических институтов и международных позиций Америки".

Что ж, тут, как говорится, ни прибавить, ни убавить. Хотя я бы подчеркнул, что в этот тупик Америку завел все же не Трамп. Бреммер со своей командой довольно откровенно переводят на него стрелки, но, по-моему, 45-й и возможный 47-й президент США, как принято говорить в таких случаях, — не первопричина, а симптом. Американцы имеют тех лидеров, которых сами себе выбирают.

Тускнеющий приоритет

Переходя к главному для нас украинскому сюжету, надо прежде всего отметить, что "разделенная (partitioned, этот термин может также переводиться как "расчлененная" — прим. авт.) Украина" поставлена в десятке рисков даже не на вторую, а на третью позицию — после Ближнего Востока. И это, конечно, не случайно: по свидетельству авторов доклада, "для Соединенных Штатов [данная проблема] отодвигается далеко на второй план (а все больше и на третий или ниже) среди политических приоритетов". В отдельном разделе доклада, посвященном "опасным друзьям" Вашингтона, президент Украины Владимир Зеленский назван наряду с израильским лидером Биньямином Нетаньяху и победителем тайваньских выборов Лай Циндэ.

В случае с Зеленским, кстати, опасность имеется в виду не только политическая — хотя и в предвыборном контексте демонстративная поддержка Киева, по оценке составителей доклада, становится для Байдена "политически проигрышной". "Находящийся под нажимом у себя дома и подавленный ослаблением американской поддержки и растущими трудностями на поле боя, доведенный до отчаяния Зеленский готов будет идти на больший риск, чтобы внести перелом в ход войны и поддержать свои политические позиции перед потенциальным приходом Трампа к власти, — пишут авторы. — Это включает более агрессивные удары по целям в России, Крыму и на Черном море, что грозит ответными мерами России и потенциально может вынудить США к более прямому участию" в боевых действиях.

Конкретно среди вероятных объектов для нападения названы "мост через Керченский пролив, российские железные дороги и города"; упоминаются и "ликвидации" (targeted killings) физических лиц, то есть прямой терроризм. Все это, по признанию аналитиков, также чревато "втягиванием НАТО в данный конфликт".

Вашингтон, однако, с самого начала подчеркивал, что намерен воевать на Украине исключительно чужими руками. А в условиях предвыборной гонки, которую действующему президенту США, по всем опросам, приходится начинать с позиции отстающего, дополнительные осложнения на "украинском фронте" ему тем более не нужны. К тому же, как указано в докладе без ссылки на источники, сам Байден относится к Зеленскому "без симпатии и доверия" (neither likes nor trusts [him]).

Что касается Трампа, про него также без ссылок сказано, что он "считает Зеленского личным врагом" (personal adversary). Соответственно, в случае своего успеха на выборах он, как ожидается, "радикально урежет" помощь Киеву. Хотя, собственно, и при сохранении власти у Байдена "еще один крупный пакет [помощи] маловероятен (a long shot), если только демократы вопреки ожиданиям не завоюют большинство" в обеих палатах Конгресса США, указывают авторы прогноза.

В целом резюме украинского раздела гласит, что "в нынешнем году фактическое разделение" Украины, несмотря на свою "неприемлемость" для Вашингтона и Киева, "станет реальностью". Россия как минимум сохранит контролируемые сейчас территории, а может их и расширить, пользуясь "инициативой и материальным превосходством" на поле боя. Да и вообще "Украина может "проиграть" войну уже в будущем году, если в скором будущем не решит проблем с личным составом, наращиванием производства вооружений и выработкой реалистичной военной стратегии", пишут нью-йоркские аналитики.

Заочная перекличка

В их докладе еще много интересного, например, на четвертом месте у них — "неуправляемый ИИ", то есть искусственный интеллект, прорывное развитие которого "намного опережает попытки взять его под контроль". На пятом — сегодняшняя итерация традиционной для вашингтонской пропаганды "оси зла", названной на сей раз "осью изгоев" и охватывающей Россию, Иран и КНДР; здесь же — и упомянутые выше "опасные друзья" США, включая Нетаньяху, который не особо прислушивается к Байдену, поскольку близок скорее к Трампу.

На шестой позиции — экономические сложности в Китае (хотя КНР ни в какую "ось" не включена, и "кризиса" в отношениях с США аналитики не ждут даже на фоне тайваньских выборов), на седьмой — "борьба за критически важные минералы". Далее следуют глобальная инфляция, тормозящая экономический рост, и угроза климатических катаклизмов, воплощаемая "возвращением Эль-Ниньо"; а замыкают десятку "риски для [американского] бизнеса" от "культурных войн" последних лет в США. Тут надо напомнить, что Eurasia Group — тоже бизнес, продающий свои услуги и ориентирующийся в основном на клиентов в частном секторе.

Собственно, как и его московский аналог и отчасти тезка — консалтинговое агентство МГИМО МИД РФ "Евразийские стратегии". Оно тоже готовит годовые прогнозы и как раз сегодня, 15 января, представило очередной. Сразу можно сказать, что никаким алармизмом — в отличие от нью-йоркского доклада — здесь и не пахнет. Публикация, озаглавленная "Международные угрозы 2024: Нападение и оборона в "долгом кризисе" XXI века", иллюстрирована фрагментом картины с изображением вратаря, отражающего удар на футбольном поле.

Главный вопрос

К тому же в российской презентации обнаружилась попытка ответа на вопрос, который, разумеется, интересовал меня больше всего и который ньюйоркцы прямо не затрагивали. Рассматривая развитие событий на Украине и вокруг нее, эксперты МГИМО во главе с Андреем Безруковым и Андреем Сушенцовым, в частности, перечисляют "условия начала консультаций о мире в 2024 году".

На их взгляд, "отсутствие необходимых военных ресурсов и успехи России на фронте подтолкнут Украину к началу закрытых консультаций с союзниками об условиях мира с Россией". Хотя при этом делается и оговорка: мол, "у Запада нет причин торопиться с переговорами, пока фронт не обрушился".

"Растущий внутриполитический кризис на Украине на фоне риска сокращения военных поставок, сопротивления украинцев мобилизации и снижения популярности Зеленского подрывает слабые позиции Киева, — продолжают специалисты. — Невозможность продолжения наступательных действий, разрушение оборонного потенциала Украины и угроза военного краха на фронте поставят Киев в ситуацию дефицита времени". Этот абзац легко можно себе представить и в нью-йоркском прогнозе.

"Долгий кризис"

Ранее в своей презентации российские авторы подчеркивали, что "США готовы затягивать конфликт с Россией, поскольку используют его для мобилизации союзников в Европе и превращения их в свою ресурсную базу". По-моему, это верный взгляд; да и вообще я, к сожалению, интуитивно склонен соглашаться с теми, кто считает, что СВО — лишь один из локальных конфликтов в борьбе за установление нового, более справедливого миропорядка. В этом контексте я спросил Безрукова, насколько реальна, по его мнению, перспектива переговоров по урегулированию на Украине без комплексного решения вопроса о таком новом порядке. В ответ он напомнил, что "Украина не субъектна, [и] говорить о переговорах с ней нет смысла". "Конфликт с Западом закончится, когда произойдет мировое переустройство, — а [на] это [уйдут] годы, если не десятилетия", — указал эксперт.

Надо полагать, поэтому эксперты МГИМО и ведут речь о "долгом кризисе" XXI века. Да и их нью-йоркские коллеги не случайно подчеркивают со своей пропагандистской колокольни, что "Украина рискует проиграть, но Россия не может выиграть" в условиях продолжающегося расширения НАТО, усиления санкционного нажима со стороны Запада, "постоянной зависимости" от Пекина и т.д. и т.п. Думаю, поэтому же они относят к числу "лжеугроз" (red herrings) быстрое расширение группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а теперь и еще пять стран), которое многие комментаторы по всему миру считают одним из главных внешнеполитических событий прошлого года. В нынешнем году Москва председательствует в этом объединении и, как не раз указывали руководители МИД РФ, исходит из того, что оно продолжит наращивать свое преимущество над западной "семеркой". И на презентации в МГИМО растущая роль "мирового большинства" в современной геополитике была одной из сквозных тем.

Желаемое и действительное

Конечно, авторы любых прогнозов всегда и всюду склонны в какой-то мере выдавать желаемое за действительное. Кто прав в заочных спорах, покажет время. Но если мы не можем заглянуть в будущее, то оглянуться назад нам никто не мешает.

А год назад Eurasia Group безапелляционно утверждала, что "Россия не имеет пути к победе на Украине". Во внутриполитическом американском контексте команда Бреммера рассуждала тогда об ослаблении позиций Трампа в свете итогов промежуточных выборов 2022 года в США. Новый прогноз я вам изложил. Как говорится, почувствуйте разницу.