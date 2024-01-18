Лавров заявил, что США с союзниками растоптали все нормы международного права

Им никто не давал таких полномочий, добавил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. США вместе с Великобританией и другими союзниками растоптали все нормы международного права, нанеся удары по Йемену, им никто не давал таких полномочий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Мы многократно делали публичные заявления с оценками происходящего на Ближнем Востоке - не только в секторе Газа, не только в целом на палестинских территориях, но и вокруг Ливана, вокруг Ирака и в том числе вокруг Йемена. Безусловно, Соединенные Штаты вместе с англичанами и некоторыми другими своими союзниками нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета Безопасности, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто никого не уполномочивал, собственно, так же, как и никто в 2011 году не уполномочивал НАТО бомбить Ливию", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает действия США и их союзников на Ближнем Востоке.