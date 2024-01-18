Друзья России и переговоры с Киевом. О чем говорил Лавров на пресс-конференции

Россия в 2024 году ставит перед собой задачу избавиться от какой-либо зависимости от Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Глава МИД РФ развеял слухи о якобы готовящихся прямых переговорах между Москвой и Киевом, а также перечислил страны, входящие "в близкое окружение" России.

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

О друзьях России

Отношения РФ с КНР переживают наилучший период в их многовековой истории. "Эти отношения прочнее, надежнее и более продвинуты, нежели военный союз в его прежнем понимании эпохи холодной войны". "Во всех случаях интересы России и Китая по итогам переговоров сводятся к общему знаменателю, и это образец для решения любых вопросов любыми другими участниками мирового общения".

Поступательно развиваются отношения особо привилегированного сотрудничества с Индией. Россия также выводит отношения со странами Африки на подлинно стратегический уровень, развивает отношения с латиноамериканским континентом. В числе близкого окружения России - Иран, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

О БРИКС

Около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС. У этого объединения большое будущее. Будучи надрегиональной глобальной структурой, БРИКС "символизирует собой богатство многополярного мира".

Заявление новых властей Аргентины об отказе в данный момент присоединиться к БРИКС является суверенным решением этой страны. "Это не отказ от вступления [в БРИКС], это объяснение, почему они сейчас к этому не готовы".

Об Украине

Россия не против договоренностей других стран с Украиной, но планов Москвы это не меняет, цели СВО будут достигнуты. "Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена. <...> Те, кто не учил историю, а таких много на Западе, они могут на эту тему фантазировать".

Украину ждет судьба Афганистана, "потому что, положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, совсем не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены".

Россия философски относится к сигналам Запада по урегулированию вокруг Украины. В 2022 году президент РФ Владимир Путин "в очередной раз сказал: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться". "Сейчас мы видим исполнение этого пророчества".

Публикации о том, что Москва и Киев якобы могут провести прямые переговоры в Женеве, являются слухами. "Не Украина будет решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта", "говорить об этом надо с Западом".

"Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ". Об этом говорит подзуживание и подталкивание Киева "ко все более и более агрессивному использованию дальнобойных средств для нанесения ударов и по Крыму, чтобы, сделать его неподходящим для проживания, и вглубь территории РФ, и не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений".

О контроле над вооружениями

Некоторое время назад Вашингтон поднял тему контроля над вооружениями "исключительно для того, чтобы возобновить инспекции и посещать [российские] ядерные объекты". "При этом поставляли украинцам вооружения, с помощью которых базы наших стратегических бомбардировщиков, например, подвергались обстрелам". "То есть получается так: "Да, вы наш враг, мы вас объявили врагом. Но вот насчет того, как бы нам опять посмотреть на ваш стратегический ядерный арсенал, мы готовы поговорить. Это другое".

Вести речь о возобновлении диалога по стратегической стабильности с США невозможно в отрыве от общей ситуации с безопасностью, поэтому оснований для какого-либо разговора сейчас нет. Москва "эту идею на перспективу, конечно, не отвергает, не отвергает и возможность политико-дипломатического урегулирования имеющихся расхождений". "Но мы жестко и твердо обусловливаем такую возможность с предварительным полноценным отказом Запада от злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России и ее интересов и от демонстративного, публичного неуважения к нашим коренным интересам". Однако "к такому всеобъемлющему рассмотрению проблем стратстабильности американцы никогда не тяготели".

О ситуации вокруг Йемена

США вместе с союзниками растоптали все нормы международного права. "Бомбить Йемен никто никого не уполномочивал". "И оправдательные заявления, которые звучат из Вашингтона, - они выглядят <...> как-то так очень жалко".

Делать прогнозы о возможности диалога затруднительно. "Сейчас самое главное - прекратить агрессию против Йемена, потому что чем больше американцы и англичане бомбят (территорию Йемена - прим. ТАСС), тем меньше у хуситов желания разговаривать".

О палестино-израильском конфликте

Президент США Джо Байден и другие западные страны понимают, что без создания палестинского государства ситуацию на Ближнем Востоке будет очень сложно урегулировать.

"Полузакрытые контакты" с участием США, Израиля и отдельных арабских государств "не предполагают прямого диалога между палестинцами и израильтянами, а предполагают, что взрослые дяди договорятся, как дальше жить палестинцам, и потом им этом предъявят". "Это не будет иметь никакого успеха".

"Без создания палестинского государства надежная безопасность Израиля обеспечена быть не может. А Россия очень заинтересована, чтобы Израиль, израильтяне жили в безопасности. Это наш давний партнер".

Об Армении и Азербайджане