Лавров: отношения РФ и КНР прочнее и надежнее, нежели военный союз эпохи холодной войны

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Отношения России и Китая прочнее и надежнее, нежели военный союз в его прежнем понимании эпохи холодной войны. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Российско-китайские отношения, как неоднократно подчеркивали наши лидеры, переживают наилучший период за всю свою историю. Было записано в ряде деклараций, подписанных на высшем уровне, что эти отношения прочнее, надежнее и более продвинуты, нежели военный союз в его прежнем понимании эпохи холодной войны", - сказал министр.