Лавров: Запад не хочет решения по Украине, учитывающего интересы России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Запад не хочет конструктивного решения по Украине, учитывающего интересы России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Подзуживание, подталкивание ко все более и более агрессивному использованию дальнобойных средств для нанесения ударов и по Крыму, чтобы, в общем-то, сделать его неподходящим для проживания, и вглубь территории РФ, и не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений. Это говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ", - сказал министр.