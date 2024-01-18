Лавров: точку в ближневосточном конфликте поставит создание палестинского государства

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Создание палестинского государства должно поставить точку в ближневосточном конфликте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Главным направлением усилий должно стать создание палестинского государства в полном соответствии с решением Совета Безопасности. Государства, которое записано в этих решениях, было бы дееспособным и существовало бы в безопасности и добрососедстве бок о бок с Израилем и другими странами региона, - сказал министр. - Нужно поставить точку, и такой точкой должно стать создание палестинского государства".