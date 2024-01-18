Лавров изложит в Нью-Йорке предложения по коллективному разрешению конфликтов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что изложит на предстоящем во вторник специальном заседании СБ ООН в Нью-Йорке предложения по коллективным началам разрешения конфликтов.

"Мы планируем участвовать [в заседании]. Я должен отправиться в Нью-Йорк с этой целью. Там мы изложим наши предложения, которые нацелены на возобновления коллективных начал, а не на попытки в одиночку все порешать", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.