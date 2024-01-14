Глава МИД КНР призвал уважать суверенитет Йемена

Не следует подливать масла в огонь, заявил Ван И

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Суверенитет Йемена необходимо уважать и не подливать масла в огонь, особенно в текущей ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Египет.

"Необходимо уважать суверенитет Йемена и иных стран, имеющих выход к Красному морю, не следует подливать масла в огонь", - приводит его слова египетская газета Al-Ahram. "Мы с беспокойством следим за ситуацией в регионе Красного моря", - заявил Ван И, добавив, что Китай отвергает применение военной силы в отношении Йемена. "Международное сообщество не позволяло ни одному государству наносить удары по территории Йеменской Республики", - сказал он.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что последние события в акватории Красного моря являются прямым следствием ухудшения ситуации в секторе Газа и угрожают всему миропорядку.