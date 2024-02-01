Ираклий Кобахидзе назван кандидатом на пост премьер-министра Грузии

Соответствующее решение принято на съезде партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"

ТБИЛИСИ, 1 февраля. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула своего бывшего председателя Ираклия Кобахидзе в качестве кандидата на должность премьер-министра страны. Соответствующее решение принято на внеочередном съезде этой политической силы.

"У господина Ираклия Кобахидзе есть полная легитимность и мандат [на то, чтобы стать кандидатом в премьеры от правящей партии]", - сказал новоизбранный глава "Грузинской мечты", экс-руководитель правительства Ираклий Гарибашвили, подводя итоги голосования.

Согласно грузинскому законодательству, после того, как правящая партия выдвигает нового кандидата в председатели правительства, он формирует кабинет министров и направляет его на утверждение парламенту. Новый премьер и члены будущего правительства должны заручиться поддержкой как минимум 76 депутатов из 150.

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает пост. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии, которую с 2021 года возглавлял Кобахидзе. Гарибашвили руководил правительством Грузии с февраля 2021 года. Это был второй срок премьерства. В первый раз он возглавлял правительство республики в 2013-2015 годах.