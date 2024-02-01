Что известно о Ираклии Кобахидзе

Съезд правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" назвал Кобахидзе кандидатом на пост премьер-министра страны

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 февраля 2024 года в Грузии съезд правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" назвал кандидата на пост премьер-министра страны. Им стал Ираклий Кобахидзе, с 2021 года возглавлявший правящую партию. На съезде новым председателем "Грузинской мечты" избран Ираклий Гарибашвили, который 29 января заявил о своей отставке с поста премьер-министра Грузии.

Ираклий Кобахидзе родился 25 сентября 1978 года в Тбилиси Грузинской ССР (ныне Грузия). Отец - Георгий Кобахидзе, физик, депутат парламента Грузии в 1990-х годах.

В 2000 года окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили, в 2005 году - Университет им. Генриха Гейне (Дюссельдорф, Германия), получив степень магистра права.

Доктор философии (Институт государства и права Национальной академии наук Грузии, 2002), доктор права (Университет им. Генриха Гейне, 2006).

В 2000-2001 годах работал региональным координатором проекта государственного образования Агентства США по международному развитию (USAID) в регионе Шида Картли (Грузия).

С 2005 года - преподаватель, и.о. начальника службы обеспечения качества, доцент, профессор юридического факультета Тбилисского государственного университета.

С 2006 по 2014 год был экспертом и менеджером проектов местного самоуправления и регионального развития Программы развития ООН (ПРООН; направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического роста в развивающихся странах).

В 2011-2012 годах - эксперт по стратегическому планированию офиса Совета Европы в Грузии и член экспертного комитета программы "Права человека и верховенство закона" Фонда "Открытое общество - Грузия", учрежденного американским миллиардером Джорджем Соросом.

В 2011-2014 годах являлся также доцентом факультета права Кавказского университета (Тбилиси).

В январе 2015 году Кобахидзе вступил в партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", основанную грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили (в 2012-2013 годах - премьер-министр Грузии). В 2015-2016 годах занимал должность исполнительного секретаря "Грузинской мечты", входил в состав политсовета партии.

8 октября 2016 года на выборах в парламент IX созыва Ираклий Кобахидзе был избран депутатом по партийному списку "Грузинской мечты - Демократической Грузии" (баллотировался под №3). Партия получила 115 мандатов из 150.

В 2016-2019 годах - председатель парламента Грузии. Был избран 18 ноября 2016 года (за проголосовали 118 депутатов). Ушел в отставку 21 июня 2019 года на фоне антиправительственных выступлений оппозиции, поводом для которых стал приезд в Тбилиси российской делегации для участия в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в здании грузинского парламента.

31 октября 2020 года Кобахидзе был избран депутатом парламента Грузии X созыва от "Грузинской мечты" (баллотировался под №3 в партийном списке). Правящая партия вновь заняла первое место, получив в парламенте 90 мандатов из 150. Вошел во фракцию "Грузинская мечта".

С 11 декабря 2020 года Кобахидзе является лидером парламентского большинства, которое составляют фракция "Грузинская мечта" и депутатская группа "Сила народа".

11 января 2021 года был избран председателем партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Сменил во главе партии Бидзину Иванишвили, который заявил, что уходит из политики.

29 января 2024 года стало известно, что Кобахидзе будет выдвинут кандидатом от "Грузинской мечты" на пост премьер-министра Грузии. Действующий глава правительства Ираклий Гарибашвили сообщил о своей отставке и о том, что получил предложение возглавить правящую партию. 1 февраля 2024 года съезд "Грузинской мечты" избрал Гарибашвили председателем партии.

Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом Свободы (Грузия, 2021).

Является автором юридических учебников, монографий и статей.

Владеет английским, немецким и русским языками.

Женат. Имеет двоих сыновей.