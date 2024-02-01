Премьер Грузии заявил, что в новом составе кабмина сменится только глава МО

Им станет Ираклий Чиковани

ТБИЛИСИ, 1 февраля. /ТАСС/. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сменит в новом составе кабинета только главу военного ведомства.

"Я предложил остаться всем членам правительства. Только министр обороны Джуаншер Бурчуладзе захотел перейти из политики в другую сферу. Я уважаю его решение. Соответственно, в правительстве Грузии произойдет единственное изменение - на должность министра обороны будет выдвинут [вице-спикер парламента] Ираклий Чиковани", - сообщил Кобахидзе журналистам

Ранее состоялся съезд правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", на котором новым главой партии был избран экс-премьер Ираклий Гарибашвили, а Кобахидзе, возглавлявший партию ранее, был назван кандидатом в премьеры.

29 января Гарибашвили заявил, что покидает пост премьер-министра Грузии. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии, которую с 2021 года возглавлял Кобахидзе. Гарибашвили руководил правительством Грузии с февраля 2021 года. Это был второй срок премьерства. В первый раз он возглавлял правительство республики в 2013-2015 годах.

Новый состав кабинета министров, а также правительственную программу Кобахидзе представит парламенту в ближайшие время. Как ожидается, парламент утвердит новое правительство до конца следующей недели.