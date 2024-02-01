В Международной морской организации пообещали добиваться деэскалации в Красном море

Генсек IMO Арсенио Домингес дал обещание вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес пообещал добиваться снижения напряженности в Красном море.

"Первый самый важный для нас вопрос - безопасность моряков. Они невинные жертвы всей ситуации, они делают свою ежедневную работу. Второе - принцип свободной навигации, который позволяет осуществляться международной торговле, более 80% мировой торговли осуществляется судами", - сказал на брифинге новый глава специализированного агентства ООН, приступивший к исполнению своих обязанностей 1 января.

"Третье - деэскалация ситуации, чтобы вернуться туда, где мы были ранее, чтобы убрать негативное влияние [от нападений йеменских мятежников-хуситов в Красном море]. В январе я рассказал об этой проблеме Совету Безопасности ООН. Конечно, я буду призывать к немедленному освобождению судна Galaxy Leader и, в частности, его команды", - сообщил Домингес. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, глава IMO пообещал вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию политической разобщенности в мире. "В этом заключается роль ООН и нас, организации, которая является частью ООН. Мы без устали трудимся над достижением целей ООН. Мы не останавливаемся и не исключаем никого из дискуссий. Это наша работа, я продолжу заниматься этим, общаться со всеми заинтересованными сторонами, проводить, когда потребуется, сложные разговоры", - пообещал Домингес.

Телеканал Al Hadath 19 ноября 2023 года со ссылкой на источники сообщил, что хуситы из движения "Ансар Аллах" захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, моряки задержаны. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.