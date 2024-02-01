В Британии сообщили, что экипаж атакованного у берегов Йемена судна не пострадал

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Судно продолжает идти в порт назначения, рассказали в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Экипаж судна, которое было атаковано неизвестными к западу от порта Ходейда, не пострадал. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"Капитан судна сообщил о взрыве, произошедшем рядом с судном по его правому борту. Судно и его экипаж не пострадали и продолжают идти в порт назначения, - сказано в сообщении центра. - Власти выясняют обстоятельства случившегося. Судам рекомендуется следовать по своим маршрутам с осторожностью и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности".