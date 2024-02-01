Парламент Венгрии назначил заседание по вопросу о приеме Швеции в НАТО на 5 февраля

Заседание будет внеочередным, поскольку весенняя сессия парламента по расписанию должна начаться только 26 февраля

БУДАПЕШТ, 1 февраля. /ТАСС/. Парламент Венгрии назначил внеочередное заседание по вопросу насчет ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО на понедельник, 5 февраля.

Как сообщается на сайте законодательного органа страны, оно начнется в 13:00 по местному времени (15:00 мск).

Заседание будет внеочередным, поскольку весенняя сессия парламента по расписанию должна начаться только 26 февраля. Ранее спикер парламента Ласло Кёвер и правительство страны заявляли, что не видят никакой необходимости торопиться с ратификацией и собирать ради этого депутатов на экстренную встречу.