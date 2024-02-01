Хуситы заявили о проведении за неделю 10 военных операций в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Лидер хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси сообщил, что были атакованы суда и корабли, связанные с Израилем, США и Великобританией

ДУБАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Лидер хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси заявил о проведении его сторонниками за неделю 10 военных операций против нескольких судов и кораблей в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Выступление аль-Хуси транслировал телеканал Al Masirah.

"В общей сложности за эту неделю нами было проведено 10 военных операций в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, в ходе которых были атакованы суда и корабли, связанные с израильским противником, США и Великобританией", - указал лидер хуситов.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.