Глава Евросовета назвал решение ЕС о выделении €50 млрд Украине сигналом для США

По словам Шарль Мишеля, необходимо показать, что Брюссель является надежным и ответственным

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Украине €50 млрд на следующие четыре года является "сигналом для США". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

"Это решение посылает ясный сигнал украинцам, сигнал нашему европейскому населению о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим партнерам, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность", - сказал он.

По словам Мишеля, решение саммита посылает сигнал американцам о том, что Брюссель является надежным и ответственным. "Я убежден, что это решение является сигналом для американских налогоплательщиков о том, что мы берем ответственность, что мы должны показать наше лидерство, что мы надежны и заслуживаем доверия", - добавил он.

На пресс-конференции журналисты задали вопрос главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, связаны ли выплаты из бюджета Евросоюза Венгрии с финансированием Украины и получил ли венгерский премьер-министр Виктор Орбан гарантии их разблокирования после выделения €50 млрд для Киева. "Ответ на этот вопрос простой: нет", - сказала она.

Лидеры государств - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. ЕС будет ежегодно проводить утверждение выплат на основании доклада Еврокомиссии о выполнении Киевом условий Брюсселя, включая борьбу с коррупцией, права человека и права меньшинств, говорится в итоговой декларации саммита. Этого условия требовала Венгрия, которая на предыдущем саммите ЕС заблокировала выделение Украине помощи. Будапешт призывал ЕС потратить эти средства на решение проблем европейцев.