Хуситы объявили о подготовке за три недели 600 тыс. бойцов в рамках мобилизации

Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси отметил, что "мероприятия по обучению и повышению квалификации" личного состава "Ансар Аллах" "очень важны и будут расширяться"

ДУБАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Минимум 600 тыс. человек в провинциях Йемена, контролируемых хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", за последние три недели прошли военную подготовку в рамках мобилизации. Об этом сообщил лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah.

"За период агрессии, развязанной против нашей страны [Соединенными Штатами и Великобританией 12 января], 600 тыс. человек прошли общую подготовку, подготовку для руководящего состава и специальную подготовку", - отметил аль-Хуси. По его словам, "мероприятия по обучению и повышению квалификации" личного состава "Ансар Аллах" "очень важны и будут расширяться".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 11 января аль-Хуси объявил о проведении мобилизации в большинстве контролируемых его сторонниками провинций Йемена.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.