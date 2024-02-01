Politico: Байден издаст указ, направленный против еврейских поселенцев на Западном берегу

По данным газеты, эту меру примут на фоне давления, которое оказывается на администрацию президента США в связи с тем, что она занимает недостаточно жесткую позицию в отношении действий Израиля в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время подписать указ, направленный против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, причастных к нападениям на мирных палестинцев на этой территории. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на соответствующие документы, американского чиновника и помощника конгрессмена.

По информации издания, указ может быть подписан уже в четверг. Американская администрация после этого объявит о введении санкций в отношении лиц, причастных к насилию на Западном берегу, в результате действий которых погибли или были вынуждены покинуть свои дома многие палестинцы.

Как уточняет Politico, эта мера будет принята на фоне давления, которое оказывается на администрацию Байдена в связи с тем, что она занимает недостаточно жесткую позицию в отношении действий Израиля в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.