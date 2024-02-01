Глава Пентагона заявил, что не изучал вариант ухода в отставку в связи со скандалом

В военно-медицинском центре имени Уолтера Рида ранее сообщили, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у Ллойда Остина рак простаты

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин не рассматривал возможность подачи заявления об отставке в связи с ненадлежащим информированием Белого дома о своей госпитализации, что впоследствии вызвало крупный скандал в Вашингтоне. Глава Пентагона подтвердил это на пресс-конференции, специально созванной в связи с возвращением на рабочее место после продолжительного отсутствия на нем по состоянию здоровья.

"В плане отставки - ответ "нет", - сказал Остин, когда у него поинтересовались, чувствовал ли он в какой-то момент, что ему надо изучить вариант подачи заявления об уходе в свете политического скандала, разразившегося после его госпитализации.

Остин был госпитализирован 1 января в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. 2 января некоторые полномочия министра обороны были переданы его первому заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у Остина рак простаты, госпитализирован и затем прооперирован он был из-за возникших осложнений. Врачи сообщили, что ожидают полного восстановления Остина. Они отметили, что это может быть долгим процессом.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не поставил своевременно в известность власти и общественность о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства, в свою очередь, уведомил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации шефа Пентагона и обнародования информации об этом.

15 января Остин был выписан из больницы. В Пентагоне тогда отметили, что некоторое время министр обороны будет исполнять свои обязанности дистанционно.