В США не видят признаков того, что Китай убеждает Иран прекратить атаки хуситов

Как заявил ранее представитель американской администрации, власти США рассчитывают, что Китай окажет влияние на Иран, чтобы прекратить атаки хуситов на суда в Красном море

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти США не видят никаких свидетельств того, что Китай пытается добиться от Ирана прекращения атак йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на суда в Красном море. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

"Что касается закрытых контактов лидеров, мы не знаем, но мы не видели каких-либо видимых свидетельств того, что они призывают или оказывают давление на Иран, чтобы он заставил хуситов прекратить то, что они делают", - добавил Остин.

Как заявил в конце января представитель американской администрации, власти США рассчитывают, что Китай окажет влияние на Иран, чтобы прекратить атаки хуситов на суда в Красном море. По словам американского чиновника, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на состоявшейся в Бангкоке встрече с главой МИД КНР Ван И "отметил важность того, чтобы Пекин использовал свое значительное влияние на Иран, чтобы призвать к прекращению и прекратить эти опасные действия".