Фрегат "Гессен" 8 февраля выйдет из ФРГ для участия в военной операции ЕС в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Как сообщило агентство DPA, корабль оснащен зенитными ракетами

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Немецкий фрегат "Гессен" на следующей неделе отправится из Вильгельмсхафена в качестве участника военной операции Европейского союза (ЕС) по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, корабль отправится в путь 8 февраля и в конце месяца может оказаться в районе боевых действий. Таким образом Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) создает условия для того, чтобы выполнить приказ сразу же после получения разрешения от Бундестага (парламента ФРГ).

Помимо прочего, фрегат "Гессен" оснащен зенитными ракетами. Корабль был специально спроектирован для сопровождения и морского контроля. По данным ВС Германии, он может использовать специальный радар для наблюдения за воздушным пространством размером с Северное море.