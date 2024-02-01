В Израиле сообщили об убийстве 10 тыс. вооруженных боевиков в секторе Газа

Еще не менее 10 тыс. получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Израильские военные в ходе боевых действий в секторе Газа убили 10 тыс. вооруженных боевиков и ранили еще не менее 10 тыс. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совещания по оценке ситуации в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

"С их стороны есть 10 000 уничтоженных террористов и еще 10 000 террористов, которые ранены и выведены из строя", - распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны.

"Это серьезный удар, который подрывает потенциал ХАМАС", - добавил министр.