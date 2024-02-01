В США сообщили о принятии решения об ответе на удар по американским силам

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, Вашингтон не будет анонсировать такие шаги

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решения по ответам на удар по американским силам в Иордании, но анонсировать такие шаги Вашингтон не будет. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Как я говорил ранее, я не буду рассказывать о тех или иных возможных военных операциях в будущем. Это худшее, что я мог бы сделать", - заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. "Президент принял решение относительно ответа. Ему были представлены варианты", - отметил представитель Белого дома, подчеркнув, что Байден "определился с выбором и принял решение".