Более 600 грузовиков с помощью для Газы в Египте ждут разрешения Израиля на въезд

Сотрудник Египетского общества Красного Полумесяца Валид Фарид сообщил, что Каир "делает все возможное, чтобы доставить гуманитарную помощь в Газу"

РАФАХ/ЭЛЬ-АРИШ (Египет). 1 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Более 600 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа вынуждены оставаться на египетской стороне, ожидая разрешения на въезд в анклав от израильских властей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сотрудник Египетского общества Красного Полумесяца Валид Фарид.

"На одном только КПП" Рафах" разрешения на въезд ждут 500 грузовых автомобилей, в Эль-Арише стоит еще более 100", - сказал он. Фарид добавил, что Египет, со своей стороны, "делает все возможное, чтобы доставить гуманитарную помощь в Газу", однако Израиль препятствует быстрому осуществлению поставок, в результате чего грузы простаивают на египетской территории.

Несмотря на то что некоторые автомобили возвращаются из палестинского анклава с пустыми кузовами, объема поставляемых ими грузов недостаточно, отмечают медики. "Жителям Газы сейчас нужно буквально все, ситуация там катастрофическая: нет ни еды, ни воды, ни медикаментов, ни топлива", - указал Фарид.

Он также рассказал, что до находящихся на египетской стороне КПП "Рафах" отголоски израильских бомбардировок доносятся "примерно каждые три часа". За время нахождения на КПП журналисты несколько раз слышали, как в небе над палестинской стороной барражировал израильский дрон-разведчик.

Эвакуация раненых из Газы в Египет

Сотрудники египетской скорой помощи ежедневно вывозят из анклава от 30 до 50 человек. "Никаких ограничений на эвакуацию пострадавших у нас нет, вывозим столько, сколько сможем: в основном это касается женщин, детей, онкологических больных и тех, кто находится в критическом состоянии", - отметили члены одного из экипажей. По их словам, они совершают рейды в Газу "с самого начала войны" на регулярной основе, в настоящий момент ситуация с ранеными "стала гораздо спокойнее", чем на первых этапах обострения эскалации.

Часть пострадавших палестинцев по прибытии в Египет экстренно эвакуируют в больницу в городе Эль-Ариш. С осени 2023 года медучреждение оказало помощь по меньшей мере 420 раненым жителям анклава, сейчас в больнице находится 51 пострадавший. Самому юному пациенту было три месяца. Медучреждение приняло на лечение эвакуированных из сектора Газа родившихся раньше срока младенцев, чьи жизни оказались под угрозой, когда в анклаве пропало топливо для функционирования необходимых им инкубаторов.

Особенно тяжелых больных направляют на операции в медицинские центры Каира.

Вывоз пострадавших в Газе за рубеж

Кроме того, некоторых палестинцев, раненных в результате израильских обстрелов Газы, впоследствии эвакуируют за пределы Египта, иногда - вместе с родственниками. Так, 1 февраля в аэропорт Эль-Ариш прибыл самолет Вооруженных сил Катара, чтобы забрать пострадавших в Доху.

"Сегодня мы транспортируем 27 пациентов и их близких, 26 из них - дети. Возраст эвакуируемых варьируется от 4 месяцев до 37 лет, все они пройдут лечение в Дохе", - отметила представительница служб психологической помощи Катарского общества Красного Полумесяца Абрар Хейдар в беседе с корреспондентом ТАСС. Она добавила, что пострадавшие будут распределены по как минимум семи медучреждениям на территории Катара.

Хейдар подчеркнула, что правитель ее страны, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, взял на себя обязательства по оказанию медицинской помощи 1,5 тыс. жителей Газы и их родственникам. Прибывший в Египет в четверг эвакуационный рейс стал уже одиннадцатым, совершенным катарскими властями за последнее время.