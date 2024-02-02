Глава Комитета начальников штабов ВС США обсудил с британским коллегой Ближний Восток

Стороны, в частности, обсудили международные усилия для обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для гражданских лиц в Газе

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун обсудил с начальником штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакином ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба КНШ ВС США.

"Стороны обсудили нынешнюю обстановку в сфере безопасности на Ближнем Востоке, в том числе защиту войск в регионе, возможности укрепления обороны и сдерживания, а также международные усилия для обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для гражданских лиц в Газе", - указано в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.