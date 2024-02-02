Кличко назвал "ядом для страны" идею проводить выборы на Украине в военное время

Мэр Киева считает, что "этот процесс может разрушить Украину изнутри"

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко назвал "ядом для страны" идею проводить в военное время президентские выборы, поскольку этот процесс может разрушить Украину изнутри. Такое мнение градоначальник выразил в интервью французскому журналу Le Point.

"Выборы в военное время стали бы ядом для страны. Они бы разрушили Украину изнутри. Мы должны обязательно дождаться окончания войны, прежде чем проводить их. А пока нам нужно покончить с политическими распрями", - сказал Кличко в ответ на вопрос о его возможном участии в президентских выборах, уклонившись от комментариев относительно возможности выдвижения.

Журнал также задал Кличко вопрос по поводу его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В этой связи мэр Киева отметил, что "не критикует [Зеленского], а дает советы". "Я ощущаю, что мы дрейфуем к автократии, и это меня беспокоит. <...>. Когда я говорю, что Украине нужна большая свобода прессы, я не критикую президента", - сказал мэр.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS заявил, что США советуют украинцам провести выборы президента и что в отличие от них Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Как указано в распространенном в декабре 2023 года заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, в СВР поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины. Согласно данным СВР, западные страны рассматривают Кличко, главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и главу офиса президента Андрея Ермака в качестве возможной замены Зеленского на посту президента Украины.

Возможные выборы на Украине

Срок очередных президентских выборов на Украине - весна 2024 года. Но, согласно украинским законам, проводить их во время действия военного положения нельзя. Западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия.

Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа, однако в своем видеообращении в ноябре 2023 года потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени".