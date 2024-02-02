В Китае выразили надежду на стабильное развитие отношений с США

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Пекин рассчитывает на "преодоление препятствий, устранение вмешательства и стабильное продвижение вперед" двусторонних связей.

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Пекин рассчитывает на развитие предсказуемых отношений с Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Надеемся, что Китай и США будут двигаться навстречу друг другу, реализуют важный консенсус, достигнутый главами государств двух стран на встрече в Сан-Франциско, и их видение будущего, - сказал Ван Вэньбинь. По его словам, Пекин надеется на "продвижение китайско-американских отношений, преодоление препятствий, устранение вмешательства и стабильное продвижение вперед" двусторонних связей.

Комментируя вопрос о возможности телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в ближайшее время, Ван Вэньбинь сказал, что он не располагает информацией, которую можно было бы сообщить журналистам.

30 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что договорился с главой МИД КНР Ван И о скором проведении телефонного разговора лидеров двух государств.