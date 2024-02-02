Посольство Китая в Новой Зеландии осудило желание Веллингтона вступить в AUKUS

Дипломаты КНР отметили, что Пекин надеется на ответственность и способность стран дорожить условиями для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

СИДНЕЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Посольство Китая в Новой Зеландии заявило о серьезной озабоченности Пекина из-за последствий реализации соглашений AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) для безопасности региона. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте диппредставительства.

В заявлении, обнародованном в ответ на сообщение главы новозеландского МИД Уинстона Питерса о намерении Веллингтона присоединиться к неядерным проектам AUKUS, отмечается, что, "как и все миролюбивые страны, Китай испытывает серьезную озабоченность по поводу AUKUS". "Сотрудничество стран альянса в ядерной области противоречит букве и духу международного режима нераспространения и представляет серьезную угрозу. Что еще более важно, AUKUS является ярким проявлением менталитета времен холодной войны, поскольку предусматривает создание связанного с ядерным оружием эксклюзивного военного альянса, направленного против третьих сторон. Это не сделает регион в целом более безопасным, а напротив, подорвет мир и стабильность, посеет раскол и конфронтацию, что идет вразрез с общими интересами стран, стремящихся к миру, стабильности и общей безопасности", - указано в заявлении китайского посольства.

Также дипломаты отметили, что Пекин надеется на ответственность и способность стран "дорожить с таким трудом созданными условиями для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Есть надежда, что [связанные с альянсом AUKUS] государства будут осмотрительны в своих словах и действиях и станут поддерживать мир, стабильность и развитие в регионе конкретными делами", - сообщили в посольстве, подчеркнув, что "Китай также внимательно следит за действиями AUKUS и последствиями реализации его соглашений для безъядерной политики стран региона".

Ранее Австралия и Новая Зеландия заявили о начале переговоров о возможном участии Веллингтона во втором, неядерном компоненте партнерства AUKUS. Вице-премьер Австралии Ричард Марлз отметил, что страны договорились о визите австралийской рабочей группы, которая проинформирует правительство Новой Зеландии о том, что представляет собой второй компонент альянса.

Компоненты AUKUS

AUKUS - партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США, созданное в сентябре 2021 года для реализации ряда совместных оборонных инициатив по двум направлениям, называемым "компонентами". Первый из них предполагает предоставление Австралии флота атомных ударных подводных лодок. Второй связан с совместной разработкой средств военного назначения в восьми областях, включающих подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, разработки в области кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.

Страны альянса допускают, что блок может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.