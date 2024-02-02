Корабль ВМС Индии освободил от пиратов иранское судно и 19 моряков

Среди членов экипажа были 11 иранцев и 8 пакистанцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 февраля. /ТАСС/. Корабль ВМС Индии Sharda пришел на помощь шедшему под флагом Ирана рыболовецкому судну Omari, захваченному группой из семи пиратов. Как сообщила пресс-служба ВМС республики на своей странице в X, судно, а также 11 иранских и 8 пакистанских членов экипажа были благополучно освобождены.

"ВМС Индии предотвратили очередную попытку пиратства в районе восточного побережья Сомали", - сообщает пресс-служба.

"Корабль ВМС Sharda перехватил рыболовное судно Omari рано утром 2 февраля, и, используя палубный вертолет и [десантные] лодки, вынудил пиратов безопасно освободить команду (11 иранцев и 8 пакистанцев) вместе с судном", - отмечается в сообщении.

В последнее время корабли ВМС Индии провели несколько успешных операций по освобождению судов, захваченных сомалийскими пиратами. 30 января ВМС страны сообщили, что военный корабль Sumitra успешно освободил от пиратов судно Al Naeemi и 19 членов экипажа, все из которых - граждане Пакистана.