CNN: США не планируют наносить удары по территории Ирана

Как сообщает телеканал, Вашингтон хочет избежать серьезной эскалации

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. США не намерены наносить удары по иранской территории в ответ на нападение на американский военный объект в Иордании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, бомбардировки будут проводиться в несколько этапов, но предусматривают поражение целей лишь вне Ирана.

Как объяснили телеканалу источники в американской администрации, Вашингтон хочет избежать серьезной эскалации, к которой приведут удары по исламской республике. Президента США Джо Байдена информируют о ходе операции в режиме реального времени, отметил CNN.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о поражении свыше 85 целей в результате ударов по Ираку и Сирии. Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, значатся командно-контрольные пункты, разведывательные центры и склады с беспилотниками.