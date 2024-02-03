Байден заявил, что по его приказу были нанесены удары по объектам в Ираке и Сирии

Президент США также подчеркнул, что Вашингтон не стремится к конфликту на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. США подвергли бомбардировке объекты в Ираке и Сирии, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

"Сегодня [2 февраля] во второй половине дня Вооруженные силы США по моему приказу нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, которые КСИР и связанная с ней вооруженная группировка используют для нападений на американские силы", - отмечается в документе.

Удары стали ответными мерами на атаку на американские силы в Иордании, уточнил Байден. "Наши ответные действия начались сегодня. Они продолжатся в то время и в тех местах, которые мы выберем", - отметил американский лидер.

При этом американский президент утверждает, что его страна не стремится к конфликту в Ближневосточном регионе или где-либо еще на планете.

"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть все, кто может намереваться причинить нам вред, знают: если вы навредите американцу, мы ответим", - говорится в заявлении.