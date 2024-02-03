В МИД Республики Корея не согласились со словами Захаровой о ситуации на полуострове

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что напряженность в регионе повышает риторика КНДР и "продолжающиеся военные провокации"

СЕУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Республики Корея утверждает, что слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове не соответствуют действительности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства.

"Эти слова игнорируют очевидную и объективную реальность, что угрожающая риторика Северной Кореи и продолжающиеся военные провокации повышают напряженность на Корейском полуострове и в регионе", - считают в Сеуле.

В южнокорейском МИД также не согласились с термином "специальная военная операция" в отношении ситуации на Украине, назвав его использование попыткой якобы "ввести мировое сообщество в заблуждение".

1 февраля Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. По ее словам, главная причина роста напряженности на полуострове - "нахрапистая политика США и их союзников". Дипломат назвала тенденциозным заявление президента о том, что КНДР - единственная в мире страна, которая законодательно закрепила за собой право на превентивный ядерный удар.